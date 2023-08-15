СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Ростовской области передал в зону СВО воду и продукты

По словам руководителя СПК «Колхоз имени С. Г. Шаумяна» Хачатура Поркшеяна, вместе с этим направили сливочное масло и кисломолочную продукцию, когда узнали, что часть продуктов передают мирным жителям. А для того, чтобы они не испортились, использовали специальные изотермические контейнеры.