rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Ростовской области передал в зону СВО воду и продукты

СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Ростовской области передал в зону СВО воду и продукты

15 августа 2023, 13:39
Фото: donland.ru
СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Ростовской области передал в зону СВО воду и продукты
Сотрудники колхоза имени Шаумяна передали партию помощи военнослужащим из Ростовской области, которые присоединились к спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Всего бойцам передали 63 тонны воды, 1,1 тысячи наборов выпечки, а также печенье. Отвезли продуктовую помощь на пяти КамАЗах.

По словам руководителя СПК «Колхоз имени С. Г. Шаумяна» Хачатура Поркшеяна, вместе с этим направили сливочное масло и кисломолочную продукцию, когда узнали, что часть продуктов передают мирным жителям. А для того, чтобы они не испортились, использовали специальные изотермические контейнеры.

Добавим, что сотрудники расположенного в Мясниковском районе предприятия оказывают помощь на постоянной основе. За последний месяц в зону СВО направили 232 тонны воды, а также медикаменты, продукты и маскировочные сети.

Сотрудники колхоза имени Шаумяна помогают жителям этого района, которые отправились в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. Недавно подразделение, где они проходят службу, получило шесть тонн воды, большое количество хлебобулочных изделий и необходимое для выполнения боевых задач оборудование.

Фото: donland.ru
Фото: donland.ru

Кроме того, военнослужащим отправили номера районной газеты «Заря».

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что жители региона не остаются безучастными с самого начала спецоперации. В том числе они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты и открытки.

«Это всенародная поддержка бойцов. А власти региона оказывают военно-техническую помощь военнослужащим, в том числе закупают машины, оборудование и снаряжение», — рассказал Вадим Артемов.

Он добавил, что помощью бойцам будут оказывать и в дальнейшем.

Подпишитесь
В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути
Сегодня, 16:26
В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
Сегодня, 14:15
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Сегодня, 14:15
Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом
Сегодня, 14:13
Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года
Сегодня, 13:44
Минобороны России заявило о перехвате ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова
Сегодня, 13:17