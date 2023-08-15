СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Ростовской области передал в зону СВО воду и продукты

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Всего бойцам передали 63 тонны воды, 1,1 тысячи наборов выпечки, а также печенье. Отвезли продуктовую помощь на пяти КамАЗах.
По словам руководителя СПК «Колхоз имени С. Г. Шаумяна» Хачатура Поркшеяна, вместе с этим направили сливочное масло и кисломолочную продукцию, когда узнали, что часть продуктов передают мирным жителям. А для того, чтобы они не испортились, использовали специальные изотермические контейнеры.
Добавим, что сотрудники расположенного в Мясниковском районе предприятия оказывают помощь на постоянной основе. За последний месяц в зону СВО направили 232 тонны воды, а также медикаменты, продукты и маскировочные сети.
Сотрудники колхоза имени Шаумяна помогают жителям этого района, которые отправились в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. Недавно подразделение, где они проходят службу, получило шесть тонн воды, большое количество хлебобулочных изделий и необходимое для выполнения боевых задач оборудование.
Кроме того, военнослужащим отправили номера районной газеты «Заря».
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что жители региона не остаются безучастными с самого начала спецоперации. В том числе они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты и открытки.
«Это всенародная поддержка бойцов. А власти региона оказывают военно-техническую помощь военнослужащим, в том числе закупают машины, оборудование и снаряжение», — рассказал Вадим Артемов.
Он добавил, что помощью бойцам будут оказывать и в дальнейшем.