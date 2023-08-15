Стали известны новые правила продажи лекарств в Ростовской области с 1 сентября

Все началось с сообщений СМИ о планируемых изменениях, в частности, «Московский комсомолец» писал, что с началом осени российские пациенты столкнутся с существенными трудностями при покупке рецептурных лекарств в аптеках. Согласно новому регламенту, для приобретения медикаментов, входящих в категорию рецептурных (что составляет около 70% ассортимента аптек), потребуется предъявлять подписанный врачом рецепт в полной форме — с бланком, уникальным номером и печатью. Говорилось, что якобы рецепты на обычных бумажных листках больше не будут приниматься.