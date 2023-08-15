Стали известны новые правила продажи лекарств в Ростовской области с 1 сентября

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Все началось с сообщений СМИ о планируемых изменениях, в частности, «Московский комсомолец» писал, что с началом осени российские пациенты столкнутся с существенными трудностями при покупке рецептурных лекарств в аптеках. Согласно новому регламенту, для приобретения медикаментов, входящих в категорию рецептурных (что составляет около 70% ассортимента аптек), потребуется предъявлять подписанный врачом рецепт в полной форме — с бланком, уникальным номером и печатью. Говорилось, что якобы рецепты на обычных бумажных листках больше не будут приниматься.
Однако позже в Минздраве эти заявления опровергли. Вопреки сообщениям, распространяемым СМИ и в социальных сетях, изменения в правилах реализации лекарств не скажутся на доступности их для пациентов. Вместе с этим не будут вводить каких-либо «новых» или «специальных» форм рецептов в этих случаях.
С начала сентября в России начинают действовать изменения, предусмотренные постановлением правительства о системе мониторинга движения медицинских лекарственных препаратов.
«Норма распространяется только на случаи вывода из оборота при продаже лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также медикаментов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет», — сообщили в Росздравнадзоре.
Получается, что нововведения коснутся только льготных лекарств и тех, что продают дистанционно по рецептам.
По уточненным правилам, при отпуске препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия).
В Минздраве рассказали, что новые требования несут за собой в основном технические изменения, которые затронут в большей степени алгоритм работы сотрудников аптек и в целом не скажутся на доступности лекарств для граждан. Важно отметить, что информацию о рецептах на льготные медицинские препараты и медикаменты, которые реализовывают дистанционно, уже в настоящее время включают в систему.
Новые требования относительно внесения в систему рецептов на медикаменты, включая сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты, усилят контроль за продажей данных лекарств и уменьшат вероятность различных махинаций. Важно отметить, что доступность лекарств для обычных покупателей не будет ограничена. Они по-прежнему смогут приобретать необходимые им медицинские препараты, как и раньше.
В июне 2023 года в Ростовской области заметно ускорились годовые темпы роста цен на лекарства, следует из информации от Центрального банка. В соответствии с данными ЦБ, из-за падения стоимости российского рубля, производители медикаментов столкнулись с увеличением издержек на импортные компоненты. Это привело к тому, что цены на лекарства начали расти с более высокой скоростью.
Если посмотреть на общую картину, то годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года подскочила до 3,47%. Эксперты Банка России связывают это явление с ослаблением рубля и увеличением спроса на определенные товары.
Добавим, что в 2022 году в Ростовской области цены на важнейшие лекарства выросли на 1,8%. Однако в Росздравнадзоре успокаивали, что данный показатель является обычным и свидетельствует о стабильной обстановке в обеспечении страны медикаментами.
В списке жизненно необходимых препаратов содержится 811 наименований. Около 81% из них являются продукцией российских производителей.