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В администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

В администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

15 августа 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проводится работа по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. Так, с 2020 по 2022 годы привели в порядок 39 дорог, а их длина составляет 18 километров.

«В этом году обновят 13 улиц, из которых 11 уже сдали. В работе остаются улица Конституционная и переулок Дубовский.

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«Заключены контракты на ремонт еще 12 грунтовых дорог с оплатой в следующем году. Работы по большей части дорог могут начаться уже в 2023 году», — уточнил Логвиненко.

Ремонт уже начался в переулке Неклиновском и на улице Войкова.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Реконструкция#Грунтовые дороги#Капитальное покрытие#Городской бюджет#Улица Конституционная#Переулок Дубовский#Ремонт#Улица Войкова#Переулок Неклиновский
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