В администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. Так, с 2020 по 2022 годы привели в порядок 39 дорог, а их длина составляет 18 километров.
«В этом году обновят 13 улиц, из которых 11 уже сдали. В работе остаются улица Конституционная и переулок Дубовский.
«Заключены контракты на ремонт еще 12 грунтовых дорог с оплатой в следующем году. Работы по большей части дорог могут начаться уже в 2023 году», — уточнил Логвиненко.
Ремонт уже начался в переулке Неклиновском и на улице Войкова.
Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.