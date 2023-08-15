Стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону

Это участки от переулка Космического до улицы Особенной по улице Орбитальной, от Богатяновского спуска до улицы 13-й линии по Береговой, от улицы 2-й Краснодарской до Батуринской в пределах улицы Тружеников, а также Театральный спуск и улица Жданова в жилом районе Левенцовский.