Стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону

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Published Сегодня, 03:47
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В Ростове-на-Дону проводятся работы по ремонту проездов внутри кварталов, на них выделили почти 80 миллионов рублей в этом году. Общая площадь, которую необходимо обновить, составляет 51,1 тысячи квадратных метров.
На данный момент уже уложено новое покрытие на площади около 14 тысяч «квадратов».
Кроме того, на благоустройство дворов предусмотрено финансирование в размере 77,1 миллиона рублей. Из этой суммы 50 миллионов рублей возьмут из областного бюджета, а 27,1 миллиона рублей выделены из городской казны.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 18 улиц, общей протяженностью 20 километров на площади 236 тысячи квадратных метров.
Список улиц, на которых будет выполнен ремонт:
1. Улица Локомотивная — переулок Озимый — улица Маркова;
2. Улица Ларина (проспект Михаила Нагибина — площадь Народного Ополчения);
3. Улица Погодина (улица Ленина — улица Нариманова);
4. Переулок Ольховский;
5. Улица Плиева;
6. Улица Немировича-Данченко (улица Ларина — улица 2-й Пятилетки);
7. Улица Днепропетровская;
8. Улица Панфиловцев (улица Вятская — улица Днепропетровская);
9. Улица Вятская (улица Орская — улица Панфиловцев);
10. Улица Текучева;
11. Улица Каскадная (улица Орская — переулок Днепровский);
12. Улица Шеболдаева (площадь Народного Ополчения — площадь 2-й Пятилетки);
13. Объездная дорога (улица Днепропетровская — рынок «Алмаз»);
14. Площадь Гагарина;
15. Улица Вятская (улица Штахановского — улица Георгиевская);
16. Улица Георгиевская;
17. Улица Тарновского-Терлецкого;
18. Улица Кооперативная (улица Профинтерна — проспект Ленина);
Договоры на выполнение ремонтных работ были подписаны в конце прошлого года. С приходом тепла подрядчики приступили к комплексному обновлению дорог.
Продолжаются работы по обновлению разметки на дорогах Ростова. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В планах — нанести более 130 тысяч квадратных метров разметки. И в настоящее время более 70% от запланированных объемов — выполнено.
Работы проведены на улицах Совхозной, Пескова, Шеболдаева, Малиновского, проспектах Королева и Космонавтов.
На подготовку проектной документации для строительства и реконструкции городских автомобильных дорог в 2023–2024 годах было выделено 447,8 миллиона рублей. На данный момент уже разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы для нескольких ключевых объектов.
Это участки от переулка Космического до улицы Особенной по улице Орбитальной, от Богатяновского спуска до улицы 13-й линии по Береговой, от улицы 2-й Краснодарской до Батуринской в пределах улицы Тружеников, а также Театральный спуск и улица Жданова в жилом районе Левенцовский.
В настоящее время активно разрабатываются несколько проектов по строительству дорог в различных районах города. Одним из таких проектов является строительство дороги в районе Театрального спуска. Также планируется провести реконструкцию проспекта Стачки, включающую в себя строительство транспортных развязок на пересечении Стачки с улицами Зорге и Малиновского.
Еще один важный проект — это строительство соединительного участка дороги Доватора и Зоологической. Этот участок станет альтернативным маршрутом для Змиевского проезда. В рамках данного проекта будет также построен путепровод через железнодорожные пути.
Кроме того, в планах строительство соединительного участка от Таганрогской до Доватора. Он будет оснащен путепроводом для безопасного пересечения железнодорожных путей.