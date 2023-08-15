Гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Со вторника по пятницу, 15 по 18 августа, будет облачно, а средняя температура составит 32 градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
На выходных воздух прогреется до 34 градусов, осадков не прогнозируют. Жаркая погода также сохранится и в начале следующей недели.
Добавим, что в ночное время столбики термометров окажутся на уровне 20 градусов. Скорость ветра в этот период не поменяется.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.