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Гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области

Гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области

15 августа 2023, 05:17
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе будет сохраняться очень жаркая погода с температурой более 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Со вторника по пятницу, 15 по 18 августа, будет облачно, а средняя температура составит 32 градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

На выходных воздух прогреется до 34 градусов, осадков не прогнозируют. Жаркая погода также сохранится и в начале следующей недели.

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Добавим, что в ночное время столбики термометров окажутся на уровне 20 градусов. Скорость ветра в этот период не поменяется.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Погода#Гидрометцентр#Температура#Ветер#Осадки
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