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В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации

В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации

15 августа 2023, 08:38
Фото: pxhere.com
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Около трех часов ночи, 14 августа, возле администрации Азовского района на улице Московская, 58 был задержан мужчина с четырьмя пластиковыми емкостями, в каждой из которых находилось пять литров бензина.

Задержанным оказался 20-летним житель Липецкой области, который временно проживает в Ростове-на-Дону.

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«Он сообщил, что хотел поджечь здание администрации. Причины его намерения не разглашаются. Одна из версий — за деньги и по приказу специальных служб Украины. Однако также рассматриваются и другие обстоятельства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного составили административный протокол. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее на Дону пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона.

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