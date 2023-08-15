В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Около трех часов ночи, 14 августа, возле администрации Азовского района на улице Московская, 58 был задержан мужчина с четырьмя пластиковыми емкостями, в каждой из которых находилось пять литров бензина.
Задержанным оказался 20-летним житель Липецкой области, который временно проживает в Ростове-на-Дону.
«Он сообщил, что хотел поджечь здание администрации. Причины его намерения не разглашаются. Одна из версий — за деньги и по приказу специальных служб Украины. Однако также рассматриваются и другие обстоятельства», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного составили административный протокол. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
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