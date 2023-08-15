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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области

В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области

15 августа 2023, 14:15
Фото: МЧС по Краснодарскому краю
В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
В Краснодарском крае продолжаются поиски 60-летнего дончанина и его 33-летнего сына, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС Кубани.

Спасатели рассказали, что уже второй день в горах Краснодарского края продолжаются поиски семьи туристов из Ростовской области, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач к Красной поляне. 60-летний отец и его 33-летний сын должны были пройти маршрут и вернуться 11 августа, однако они без вести исчезли.

Спасатели провели вертолетный поиск в горнолесной местности Республики Адыгеи рядом с реками Киша и Чессу, обследовали долину реки Уруштен, с воздуха осмотрели три балагана, однако ни в одном из них не обнаружили следы людей — кострища, дым или палатки.

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В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
Видео: МЧС по Краснодарскому краю

15 августа поиски продолжились в Бурьянистой поляне, однако смотрители метеостанции уже сообщили поисковикам, что не видели туристов уже несколько дней.

По информации Telegram-канала Don_Mash, в горах Кубани пропали преподаватель колледжа водного транспорта Геннадий Орлов и учитель музыки Иван Демиденко, которые навещали бабушку в Лазаревском. Обращаем внимание, что эта информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее стало известно, что в Ростовской области около двух недель ищут жителя Ставрополья.

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