В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Спасатели рассказали, что уже второй день в горах Краснодарского края продолжаются поиски семьи туристов из Ростовской области, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач к Красной поляне. 60-летний отец и его 33-летний сын должны были пройти маршрут и вернуться 11 августа, однако они без вести исчезли.
Спасатели провели вертолетный поиск в горнолесной местности Республики Адыгеи рядом с реками Киша и Чессу, обследовали долину реки Уруштен, с воздуха осмотрели три балагана, однако ни в одном из них не обнаружили следы людей — кострища, дым или палатки.
15 августа поиски продолжились в Бурьянистой поляне, однако смотрители метеостанции уже сообщили поисковикам, что не видели туристов уже несколько дней.
По информации Telegram-канала Don_Mash, в горах Кубани пропали преподаватель колледжа водного транспорта Геннадий Орлов и учитель музыки Иван Демиденко, которые навещали бабушку в Лазаревском. Обращаем внимание, что эта информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее стало известно, что в Ростовской области около двух недель ищут жителя Ставрополья.