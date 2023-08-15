В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области

Спасатели рассказали, что уже второй день в горах Краснодарского края продолжаются поиски семьи туристов из Ростовской области, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач к Красной поляне. 60-летний отец и его 33-летний сын должны были пройти маршрут и вернуться 11 августа, однако они без вести исчезли.