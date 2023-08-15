В Ростове администрацию Ленинского района города возглавила женщина

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Published Сегодня, 13:00
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Во вторник, 15 августа, во время 20-го заседания Гордумы согласовали кандидатуру нового главы администрации Ленинского района. Этот пост займет 49-летняя Юлия Мищук, которая зарекомендовала себя как компетентный руководитель, способный качественно организовать работу своих подчиненных.
Согласно данным администрации Ростова, Мищук является выпускницей Новочеркасского политеха, получившей квалификацию «инженера-строителя», и РГТЭУ по специальности «экономиста-менеджера».
Во время своего карьерного пути женщина работала инженером ЗАО «Ростстроймонтаж. СМУ — 555», ведущим специалистом Минстроя Ростовской области, специалистом-экспертом отдела конкурсных закупок донского Минэкономики, а также работала замглавы администрации Ленинского и Ворошиловского районов.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых донских судей.