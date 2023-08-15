rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Ростове администрацию Ленинского района города возглавила женщина

В Ростове администрацию Ленинского района города возглавила женщина

15 августа 2023, 13:00
Фото: GennadyL/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове администрацию Ленинского района города возглавила женщина
В Ростове согласовали кандидатуру главы администрации Ленинского района, им станет Юлия Мищук, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во вторник, 15 августа, во время 20-го заседания Гордумы согласовали кандидатуру нового главы администрации Ленинского района. Этот пост займет 49-летняя Юлия Мищук, которая зарекомендовала себя как компетентный руководитель, способный качественно организовать работу своих подчиненных.

Согласно данным администрации Ростова, Мищук является выпускницей Новочеркасского политеха, получившей квалификацию «инженера-строителя», и РГТЭУ по специальности «экономиста-менеджера».

В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД России
Узнать подробнее
Согласно данным администрации Ростова, Мищук является выпускницей Новочеркасского политехаСогласно данным администрации Ростова, Мищук является выпускницей Новочеркасского политеха
Согласно данным администрации Ростова, Мищук является выпускницей Новочеркасского политеха
Фото: rostov-gorod.ru

Во время своего карьерного пути женщина работала инженером ЗАО «Ростстроймонтаж. СМУ — 555», ведущим специалистом Минстроя Ростовской области, специалистом-экспертом отдела конкурсных закупок донского Минэкономики, а также работала замглавы администрации Ленинского и Ворошиловского районов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых донских судей.

Читайте также:
Ростов и Таганрог возглавили антирейтинг по загрязнению водоёмовЭкс-замминистра из Калининграда возглавит Центральный областной автовокзал в РостовеЗамглавы администрации Таганрога назначили юриста местной гордумы Екатерину Громыко
#Надежда Пустяк#Происшествие#Администрация#Городские власти#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
Сегодня, 08:38
Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:06
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
Сегодня, 06:04
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 06:21
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Сегодня, 06:55
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Сегодня, 07:25