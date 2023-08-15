В Ростове администрацию Ленинского района города возглавила женщина

Во вторник, 15 августа, во время 20-го заседания Гордумы согласовали кандидатуру нового главы администрации Ленинского района. Этот пост займет 49-летняя Юлия Мищук, которая зарекомендовала себя как компетентный руководитель, способный качественно организовать работу своих подчиненных.