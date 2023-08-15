В Ростове администрацию Первомайского района возглавит Сергей Ковшиков

Сергей Ковшиков является выпускником РИСИ, его специальностью была «Архитектура». За годы работы чиновник прошел путь от инженера научно-исследовательской лаборатории до архитектора, руководителя, помощника первого замглавы администрации Ленинского района, замдиректора ДАиГ Ростова-на-Дону, главы администрации Железнодорожного района, а также занимал другие должности в организациях и органах местной власти.