В Ростове администрацию Первомайского района возглавит Сергей Ковшиков

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В ходе последнего заседания Гордумы в Ростове обсудили назначения новых глав районных администраций Ростова и директора ДИЗО. В результате обсуждений депутаты Гордумы согласовали на пост главы администрации Первомайского района Сергея Ковшикова.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рекомендовал Ковшикова как уверенного руководителя с широким кругозором и стремлением к повышению собственного профессионального уровня.
Сергей Ковшиков является выпускником РИСИ, его специальностью была «Архитектура». За годы работы чиновник прошел путь от инженера научно-исследовательской лаборатории до архитектора, руководителя, помощника первого замглавы администрации Ленинского района, замдиректора ДАиГ Ростова-на-Дону, главы администрации Железнодорожного района, а также занимал другие должности в организациях и органах местной власти.
Ранее главой Ленинского района стала Юлия Мищук.