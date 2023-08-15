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Updated Сегодня, 15:26

В Ростове администрацию Первомайского района возглавит Сергей Ковшиков

В Ростове администрацию Первомайского района возглавит Сергей Ковшиков

15 августа 2023, 15:23
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове администрацию Первомайского района возглавит Сергей Ковшиков
В Ростове главой администрации Первомайского района собираются назначить 62-летнего Сергея Ковшикова, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе последнего заседания Гордумы в Ростове обсудили назначения новых глав районных администраций Ростова и директора ДИЗО. В результате обсуждений депутаты Гордумы согласовали на пост главы администрации Первомайского района Сергея Ковшикова.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рекомендовал Ковшикова как уверенного руководителя с широким кругозором и стремлением к повышению собственного профессионального уровня.

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Сергей Ковшиков является выпускником РИСИ, его специальностью была «Архитектура». За годы работы чиновник прошел путь от инженера научно-исследовательской лаборатории до архитектора, руководителя, помощника первого замглавы администрации Ленинского района, замдиректора ДАиГ Ростова-на-Дону, главы администрации Железнодорожного района, а также занимал другие должности в организациях и органах местной власти.

Ранее главой Ленинского района стала Юлия Мищук.

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