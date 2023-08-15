В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
1Rnd со ссылкой на его слова пишет, что теперь в этом районе разрешено возводить дома высотой 100 метров. Дело в том, что зону общественно-деловой застройки поделили на подзоны А и Б.
«В подзоне А разрешено возводить здания высотой менее 80 метров, что соответствует 25 этажам. Во второй подзоне можно строить дома высотой 100 метров — 32 этажа», — объяснил Олейников.
Отмечается, что здесь говорится о двух участках на левом берегу. Один из них проходит вдоль Восточного шоссе, второй — по западной стороне этой проезжей части.
Ранее стало известно, что зону охраны и ограничение на застройку введут рядом с рестораном Le Bistro в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.