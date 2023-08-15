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В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады

В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады

15 августа 2023, 18:21
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады
В Ростове для обеспечения движения скоростного трамвая над загруженными улицами планируют построить эстакады, соответствующие изменения были внесены в Генплан города, они были приняты Гордумой 15 августа.

Так, депутаты рассмотрели возможность строительства трамвайных эстакад на загруженных улицах города. Эти сооружения внесли в очередную редакцию генерального плана города, однако места размещения эстакад называть пока не стали.

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Напомним, в прошлом власти Ростова заявили о планах построить две эстакады для скоростных трамваев на улице Волкова до площади Гагарина и на улице Станиславского до 339-й Стрелковой дивизии. Общая протяженность транспортных объектов должна была составить более 12,5 километра.

Ранее стало известно, как идут работы по строительству трамвайной сети в Левенцовке.

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