В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады

Напомним, в прошлом власти Ростова заявили о планах построить две эстакады для скоростных трамваев на улице Волкова до площади Гагарина и на улице Станиславского до 339-й Стрелковой дивизии. Общая протяженность транспортных объектов должна была составить более 12,5 километра.