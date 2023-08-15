В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Так, депутаты рассмотрели возможность строительства трамвайных эстакад на загруженных улицах города. Эти сооружения внесли в очередную редакцию генерального плана города, однако места размещения эстакад называть пока не стали.
Напомним, в прошлом власти Ростова заявили о планах построить две эстакады для скоростных трамваев на улице Волкова до площади Гагарина и на улице Станиславского до 339-й Стрелковой дивизии. Общая протяженность транспортных объектов должна была составить более 12,5 километра.
Ранее стало известно, как идут работы по строительству трамвайной сети в Левенцовке.