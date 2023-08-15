В Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов

В тот же день 17 августа с 08.00 мск отключат воду из-за работ на улице Чкалова в границах улиц 1-й Плановой, Зеленодольской, Димитрова, Урожайной, кроме того, без воды останется и детский сад №243. Подачу холодной воды обещают восстановить к 08.00 мск следующего дня.