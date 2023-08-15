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Published Сегодня, 17:52

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В Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов

В Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов

15 августа 2023, 17:52
Фото: 1MI
В Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов
В Ростове из-за переподключения водопровода на улицах Мечникова и Чкалова без водоснабжения останутся сотни домов, об этом сообщили на портале АО «Ростовводоканала».

Во вторник, 15 августа, компания объявила о планах провести работы по переподключению водопроводных сетей в микрорайоне Новое Поселение и поселке Орджоникидзе.

Так в четверг, 17 августа, в 08.30 мск до 07.00 мск 18 августа временно отключат водоснабжение в границах улиц Локомотивной, Нансена, Павленко, Пермской, Подтелкова, переулка Доломановского, 20-й улицы, 2-го переулка и улицы 12 февраля. На момент отключения воды будут идти работы по переподключению водопровода на улице Мечникова.

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В тот же день 17 августа с 08.00 мск отключат воду из-за работ на улице Чкалова в границах улиц 1-й Плановой, Зеленодольской, Димитрова, Урожайной, кроме того, без воды останется и детский сад №243. Подачу холодной воды обещают восстановить к 08.00 мск следующего дня.

Жителям рекомендуют запастись водой на время отключений.

Ранее в Ростове водоканал приступил к устранению последствий коммунальной аварии во время гроза и начал ремонтировать технику, дома и автомобили пострадавших из-за подтоплений горожан.

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