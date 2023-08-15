В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августа

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Напомним, 10 августа во время грозы из-за перебоев с электроэнергией произошел порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской, который транспортировал воду из Дона на очистные сооружения. Из-за резкого отключения электроэнергии системы водопроводных станций вышли из строя, что привело к гидроударам в трубопроводах и, как следствие, коммунальной аварии с подтоплением улиц и частных домовладений.
Во вторник, 15 августа, компания объявила, что уже начала возмещать ущерб пострадавшим жителям на улице Путевой, чьи дома оказались затоплены. С владельцами двух из пяти наиболее затопленных домов удалось достичь мирового соглашения: организован вывоз мусора с территорий, рабочие восстановили ограждения, скоро на участках появятся новые теплицы.
Кроме того, вышедшую из строя бытовую технику отправили на диагностику, если ее ремонт будет невозможен, компания приобретет новую взамен уничтоженной. Что касается двух затопленных иномарок — их уже восстановили и готовят для доставки владельцам, еще один автомобиль только собираются забрать на починку.
«На основе составленного акта об аварийной ситуации в ближайшие дни будет проведена строительная экспертиза подтопленных домов и совместно с собственниками решен вопрос о ремонте», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове затопило несколько улиц.