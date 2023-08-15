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Updated Сегодня, 13:04

В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августа

В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августа

15 августа 2023, 13:02
Фото: «Ростовводоканал»
В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августа
В Ростове после масштабной аварии на водоводе на улице Каяльской водоканал начал возмещать ущерб пострадавшим от подтоплений 10 августа, об этом рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканала».

Напомним, 10 августа во время грозы из-за перебоев с электроэнергией произошел порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской, который транспортировал воду из Дона на очистные сооружения. Из-за резкого отключения электроэнергии системы водопроводных станций вышли из строя, что привело к гидроударам в трубопроводах и, как следствие, коммунальной аварии с подтоплением улиц и частных домовладений.

Во вторник, 15 августа, компания объявила, что уже начала возмещать ущерб пострадавшим жителям на улице Путевой, чьи дома оказались затоплены. С владельцами двух из пяти наиболее затопленных домов удалось достичь мирового соглашения: организован вывоз мусора с территорий, рабочие восстановили ограждения, скоро на участках появятся новые теплицы.

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Кроме того, вышедшую из строя бытовую технику отправили на диагностику, если ее ремонт будет невозможен, компания приобретет новую взамен уничтоженной. Что касается двух затопленных иномарок — их уже восстановили и готовят для доставки владельцам, еще один автомобиль только собираются забрать на починку.

«На основе составленного акта об аварийной ситуации в ближайшие дни будет проведена строительная экспертиза подтопленных домов и совместно с собственниками решен вопрос о ремонте», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове затопило несколько улиц.

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