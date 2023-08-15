В Ростове водоканал ликвидирует последствия аварии на водоводе 10 августа

Кроме того, вышедшую из строя бытовую технику отправили на диагностику, если ее ремонт будет невозможен, компания приобретет новую взамен уничтоженной. Что касается двух затопленных иномарок — их уже восстановили и готовят для доставки владельцам, еще один автомобиль только собираются забрать на починку.