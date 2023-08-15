В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути

Этот прогноз составили с опорой на реализацию стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону, согласно которой в ближайшие 10 лет население города вырастет до 1,16 миллиона жителей. Более того, рост объема производства должен увеличиться в три раза, а объем инвестиций — вдвое.