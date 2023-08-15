В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что через 11 лет зарплаты горожан должны увеличиться более чем в два раза.
Этот прогноз составили с опорой на реализацию стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону, согласно которой в ближайшие 10 лет население города вырастет до 1,16 миллиона жителей. Более того, рост объема производства должен увеличиться в три раза, а объем инвестиций — вдвое.
По предварительному прогнозу, за следующие 13 лет расходы городского бюджета должны составить около 602 миллиардов рублей, а инвестиции — не менее трех триллионов рублей.
Власти Ростовской области объявили, что до конца 2023 года планируется создать трамвайную сеть в ростовском микрорайоне Левенцовском.
Уже сейчас на ЗЖМ начали прокладывать пути для скоростного трамвая, протяженность участка превысит шесть километров. Кроме того, запланировано обновить трамвайный парк — закупить семь трехсекционных низкопольных трамваев.
В рамках обновления общественного транспорта в Ростове и других городах региона власти приобретут 158 автобусов и 40 электробусов.
Пресс-служба донского правительства рассказала, что в Ростовской области прозвучало предложение о размещении в Интернете информации о водителях такси.
По данным властей региона, в настоящий момент в Ростовской области услуги частных пассажироперевозок оказывают почти 13 тысяч таксистов, что является, по их мнению, одной из причин низкого уровня безопасности дорожного движения.
Теперь в Ростовской области предлагают размещать информацию о таксопарках и водителях, чтобы пассажиры могли узнать, кто именно их везет и насколько качественны услуги того или иного перевозчика.
Предложение взяли на рассмотрение после заседания с участием губернатора Василия Голубева.