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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути

В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути

15 августа 2023, 16:26
Фото: pxhere.com
В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути
В Ростовской области могут раскрыть данные таксопарков, пока в Ростове мечтают о высоких доходах населения и ждут строительства линий скоростного трамвая.

Амбициозные планы

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что через 11 лет зарплаты горожан должны увеличиться более чем в два раза.

Этот прогноз составили с опорой на реализацию стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону, согласно которой в ближайшие 10 лет население города вырастет до 1,16 миллиона жителей. Более того, рост объема производства должен увеличиться в три раза, а объем инвестиций — вдвое.

По предварительному прогнозу, за следующие 13 лет расходы городского бюджета должны составить около 602 миллиардов рублей, а инвестиции — не менее трех триллионов рублей.

До центра на трамвае

Власти Ростовской области объявили, что до конца 2023 года планируется создать трамвайную сеть в ростовском микрорайоне Левенцовском.

Уже сейчас на ЗЖМ начали прокладывать пути для скоростного трамвая, протяженность участка превысит шесть километров. Кроме того, запланировано обновить трамвайный парк — закупить семь трехсекционных низкопольных трамваев.

В рамках обновления общественного транспорта в Ростове и других городах региона власти приобретут 158 автобусов и 40 электробусов.

В рамках обновления общественного транспорта в Ростове и других городах региона власти приобретут 158 автобусов и 40 электробусов.В рамках обновления общественного транспорта в Ростове и других городах региона власти приобретут 158 автобусов и 40 электробусов.
В рамках обновления общественного транспорта в Ростове и других городах региона власти приобретут 158 автобусов и 40 электробусов.
Фото: Brateevsky/cc by sa 4.0/wiki

Осведомленность как залог безопасности

Пресс-служба донского правительства рассказала, что в Ростовской области прозвучало предложение о размещении в Интернете информации о водителях такси.

По данным властей региона, в настоящий момент в Ростовской области услуги частных пассажироперевозок оказывают почти 13 тысяч таксистов, что является, по их мнению, одной из причин низкого уровня безопасности дорожного движения.

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Теперь в Ростовской области предлагают размещать информацию о таксопарках и водителях, чтобы пассажиры могли узнать, кто именно их везет и насколько качественны услуги того или иного перевозчика.

Предложение взяли на рассмотрение после заседания с участием губернатора Василия Голубева.

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