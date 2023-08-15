В Ростовской области сотрудник МЧС случайно перевел ВСУ 5 миллионов рублей

По предварительной информации, 46-летний спасатель пожарной части в Морозовске решил выгодно вложить деньги, которые его сын получил за ранения во время службы в СВО. Деньги поступили на карту пожарного, и пока его сын проходил лечение — мужчина общался с неизвестными, которые убеждали его инвестировать средства ради заработка.