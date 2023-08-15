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Updated Сегодня, 16:35

В Ростовской области сотрудник МЧС случайно перевел ВСУ 5 миллионов рублей

В Ростовской области сотрудник МЧС случайно перевел ВСУ 5 миллионов рублей

15 августа 2023, 16:33
Фото: 1MI
В Ростовской области сотрудник МЧС случайно перевел ВСУ 5 миллионов рублей
У пожарного из Ростовской области обманом выманили на нужды ВСУ пять миллионов рублей, которые его сын получил за ранение в ходе СВО, об этом рассказал местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё про Ростову» рассказал, что сотрудник МЧС стал жертвой обмана, в результате которого он и его сын потеряли пять миллионов рублей.

По предварительной информации, 46-летний спасатель пожарной части в Морозовске решил выгодно вложить деньги, которые его сын получил за ранения во время службы в СВО. Деньги поступили на карту пожарного, и пока его сын проходил лечение — мужчина общался с неизвестными, которые убеждали его инвестировать средства ради заработка.

Чтобы получить от доверчивого спасателя больше денег мошенники даже позволили ему вывести «заработок» со счета несколько раз. Это позволило злоумышленникам заручиться доверием пожарного, в результате чего мужчина перевел все пять миллионов рублей на виртуальный брокерский счет.

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После этого мошенники перестали выходить на связь с потерпевшим, а 14 августа дончанину пришло сообщение с лозунгом, который позволил понять, что пожарный перевел деньги на нужды ВСУ. Сейчас по факту произошедшего, по данным авторов канала, возбудили уголовное дело.

Обращаем внимание, информация не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от аферистов, собираются вернуть деньги, если примут поправки в закон о банковских операциях.

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