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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростовской области запретили кормить лемуров морковью

В Ростовской области запретили кормить лемуров морковью

15 августа 2023, 16:02
Фото: pxhere.com
В Ростовской области запретили кормить лемуров морковью

В Ростовской области в парке «Лога» будут выгонять гостей за кормление животных

В Ростовской области посетители парка «Лога» вновь поставили под угрозу жизнь и здоровье лемура, подробностями поделились в пресс-службе парка.

Напомним, в конце июня парк «Лога» объявил о гибели одного из своих подопечных — лемура Графа, который скончался от острого метеоризма и воспаления печени из-за того, что переел чипсов. На днях посетители парка поставили под угрозу и жизнь партнерши Графа — накормили самку лемура сырой морковью.

В парке объяснили, что хотя морковь и продается в парке для кормления животных, лемуру можно есть не более 50 граммов корнеплода в день, да и в этом случае ее необходимо отварить для лучшей усвояемости.

Видео: парк «Лога»

«Недавно малыш, который на видео, лишился папы из-за чипсов, теперь некто, минуя дополнительные ограждения, кормит маму малыша морковью? Остановитесь!», — потребовали сотрудники парка, напомнив, что морковь продают только для оленей и ланей. В случае нарушения правил посещения парк оставляет за собой право вывести гостей за территорию «Лога», а потому посетителям нельзя кормить животных, кроме оленей и ланей, стучать по стеклам вольеров, а также приходить в парк с домашними питомцами.

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