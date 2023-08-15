В Ростовской области запретили кормить лемуров морковью

«Недавно малыш, который на видео, лишился папы из-за чипсов, теперь некто, минуя дополнительные ограждения, кормит маму малыша морковью? Остановитесь!», — потребовали сотрудники парка, напомнив, что морковь продают только для оленей и ланей. В случае нарушения правил посещения парк оставляет за собой право вывести гостей за территорию «Лога», а потому посетителям нельзя кормить животных, кроме оленей и ланей, стучать по стеклам вольеров, а также приходить в парк с домашними питомцами.