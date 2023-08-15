rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 году

Власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 года

15 августа 2023, 10:45
Фото: donland.ru
Власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 году
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года зарплаты должны вырасти в 2,2 раза, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Корректировки в Стратегию рассмотрели на заседании городской Думы. Концептуально она не изменилась, остались все основанные показатели, утвержденные в 2018 году.

Коррекция коснулась четырех ключевых показателей, отражающих социально-экономическое развитие города. Так, численность населения к 2035 году должна вырасти до 1,16 миллиона рублей.

Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области
Узнать подробнее

Кроме того, планируется рост объема производства в три раза и наращивание инвестиций в два раза.

«Общий суммарный объем расходов городского бюджета за 13 лет планируется в размере не менее 602 миллиардов рублей. Инвестиции должны составить не менее трех триллионов рублей», — уточнил Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области.

Читайте также:
Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской областиНа Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенкаСотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Стратегия#Зарплаты#Развитие#Город#Алексей Логвиненко#Городская Дума#Население#Производство#Инвестиции#Бюджет
Подпишитесь
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
Сегодня, 08:38
Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:06
«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
Сегодня, 06:04
Новая трамвайная сеть появится в Левенцовке в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 06:21
Ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО
Сегодня, 06:55
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Сегодня, 07:25