Власти пообещали рост зарплат в 2,2 раза в Ростове-на-Дону до 2035 года

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Корректировки в Стратегию рассмотрели на заседании городской Думы. Концептуально она не изменилась, остались все основанные показатели, утвержденные в 2018 году.
Коррекция коснулась четырех ключевых показателей, отражающих социально-экономическое развитие города. Так, численность населения к 2035 году должна вырасти до 1,16 миллиона рублей.
Кроме того, планируется рост объема производства в три раза и наращивание инвестиций в два раза.
«Общий суммарный объем расходов городского бюджета за 13 лет планируется в размере не менее 602 миллиардов рублей. Инвестиции должны составить не менее трех триллионов рублей», — уточнил Алексей Логвиненко.
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