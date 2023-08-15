Во время проводимых ООО «Пакер Сервис» работ на Талинском месторождении произошло ЧП

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:47
По информации oilcapital.ru, эта компания работает не только с разработчиком данного месторождения, но и со многими другими.
В причинах ЧП разбираются органы следствия. В состав рабочей группы вошли сотрудники специальных служб и администрации округа, а также представители ООО «Пакер Сервис» и разработчика месторождения — ООО «Няганьнефть».
Согласно имеющимся сведениям, трагедия произошла во время подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ). Возгорание оборудования подрядчика привело к взрыву. Сообщают о шестерых рабочих, госпитализированных в тяжёлом состоянии. Есть информация о погибших.