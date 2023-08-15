Во время проводимых ООО «Пакер Сервис» работ на Талинском месторождении произошло ЧП

На Талинском месторождении в ХМАО прогремел взрыв во время капремонта, который под землёй проводила компания «Пакер Сервис». Сообщается о пострадавших и погибших.

По информации oilcapital.ru, эта компания работает не только с разработчиком данного месторождения, но и со многими другими. В причинах ЧП разбираются органы следствия. В состав рабочей группы вошли сотрудники специальных служб и администрации округа, а также представители ООО «Пакер Сервис» и разработчика месторождения — ООО «Няганьнефть». Согласно имеющимся сведениям, трагедия произошла во время подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ). Возгорание оборудования подрядчика привело к взрыву. Сообщают о шестерых рабочих, госпитализированных в тяжёлом состоянии. Есть информация о погибших.