Водитель «Лады» в Новочеркасске протаранил столб и попал в больницу

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
На проспекте Платовском водитель «Лада Приора» ехал в сторону площади Платова. Но на регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель получил травмы, его доставили в больницу. О его состоянии сейчас информации нет.
Добавим, что сама авария произошла вечером в понедельник, 14 августа.
Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.