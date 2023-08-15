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Водитель «Лады» в Новочеркасске протаранил столб и попал в больницу

Водитель «Лады» в Новочеркасске протаранил столб и попал в больницу

15 августа 2023, 10:58
Фото: pxhere.com
Водитель «Лады» в Новочеркасске протаранил столб и попал в больницу
В Новочеркасске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщили в региональном УГИБДД.

На проспекте Платовском водитель «Лада Приора» ехал в сторону площади Платова. Но на регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель получил травмы, его доставили в больницу. О его состоянии сейчас информации нет.

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на регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в опору ЛЭП.на регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в опору ЛЭП.
на регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в опору ЛЭП.
Фото: rostov.mk.ru

Добавим, что сама авария произошла вечером в понедельник, 14 августа.

Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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