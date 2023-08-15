Воду в реке Северский Донец признали опасной для людей в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Мэрия ссылается на полученную информацию от Роспотребнадзора о том, что в реке 7 августа отобрали пробы воды, а после провели лабораторные исследования. Пробы взяли в районе городского пляжа №1.
Проведенные исследования показали, что пробы не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
«Пользоваться рекой в рекреационных целях в районе городского пляжа представляется опасным для здоровья людей», — прокомментировали в администрации.
Ранее в Минприроды начали выяснять причину массовой гибели рыбы в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.