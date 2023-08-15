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Updated Сегодня, 12:27

Воду в реке Северский Донец признали опасной для людей в Ростовской области

Воду в реке Северский Донец признали опасной для людей в Ростовской области

15 августа 2023, 12:25
Фото: фото для иллюстрации / stavropol.clati.ru
Воду в реке Северский Донец признали опасной для людей в Ростовской области
В Ростовской области вода в реке Северский Донец не прошла по показателям качества, сообщает администрация Каменска-Шахтинского в Telegram.

Мэрия ссылается на полученную информацию от Роспотребнадзора о том, что в реке 7 августа отобрали пробы воды, а после провели лабораторные исследования. Пробы взяли в районе городского пляжа №1.

Проведенные исследования показали, что пробы не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

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«Пользоваться рекой в рекреационных целях в районе городского пляжа представляется опасным для здоровья людей», — прокомментировали в администрации.

Ранее в Минприроды начали выяснять причину массовой гибели рыбы в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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