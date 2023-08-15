«Замки не работают»: дебоширы проникли в общежитие КубГУ и приставали к студенткам

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Владимир Козорог рассказал, что очевидцы заметили группу людей в общежитии, которые попали в здание через окно первого этажа. Незваные гости, дескать, час бродили по общежитию, а затем группа парней в неадекватном состоянии покинула здание через главный вход.
«Девушки, в двери которых вламывались эти люди, даже не смогли закрыться, просто потому, что у них замки не работают. Охрана ничего не комментирует, даже не оправдывается. Найти всех хулиганов нам удалось благодаря помощи пользователей в соцсетях после огласки ситуации. Личности уже установлены, осталось задержать», — сообщил председатель студенческого совета Краснодарского края Владимир Козорог.
По данным пресс-службы УМВД России по городу Краснодару, на данный момент принимаются все необходимые меры для задержания злоумышленников.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как в Таганроге задержали мужчину, который бросал в людей бутылки. Полиция прокомментировала эту ситуацию.