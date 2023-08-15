«Замки не работают»: дебоширы проникли в общежитие КубГУ и приставали к студенткам

«Девушки, в двери которых вламывались эти люди, даже не смогли закрыться, просто потому, что у них замки не работают. Охрана ничего не комментирует, даже не оправдывается. Найти всех хулиганов нам удалось благодаря помощи пользователей в соцсетях после огласки ситуации. Личности уже установлены, осталось задержать», — сообщил председатель студенческого совета Краснодарского края Владимир Козорог.