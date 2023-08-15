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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:12

«Замки не работают»: дебоширы проникли в общежитие КубГУ и угрожали расправой

«Замки не работают»: дебоширы проникли в общежитие КубГУ и приставали к студенткам

15 августа 2023, 07:09
Фото: 1MI
«Замки не работают»: дебоширы проникли в общежитие КубГУ и угрожали расправой

Дебоширы проникли в общежитие КубГУ и домогались девушек

Председатель студсовета Краснодарского края Владимир Козорог рассказал, что 4 августа якобы в одно из общежитий КубГУ проникла компания пьяных молодых людей. Дебоширы вламывались к девушкам в комнаты и домогались их.

Владимир Козорог рассказал, что очевидцы заметили группу людей в общежитии, которые попали в здание через окно первого этажа. Незваные гости, дескать, час бродили по общежитию, а затем группа парней в неадекватном состоянии покинула здание через главный вход.

«Девушки, в двери которых вламывались эти люди, даже не смогли закрыться, просто потому, что у них замки не работают. Охрана ничего не комментирует, даже не оправдывается. Найти всех хулиганов нам удалось благодаря помощи пользователей в соцсетях после огласки ситуации. Личности уже установлены, осталось задержать», — сообщил председатель студенческого совета Краснодарского края Владимир Козорог.

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По данным пресс-службы УМВД России по городу Краснодару, на данный момент принимаются все необходимые меры для задержания злоумышленников.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как в Таганроге задержали мужчину, который бросал в людей бутылки. Полиция прокомментировала эту ситуацию.

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