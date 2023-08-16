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150 тыс. кв. м нового жилья появится в Ростове-на-Дону по итогам аукциона ДОМ. РФ

150 тыс. кв. м нового жилья появится в Ростове-на-Дону по итогам аукциона ДОМ. РФ

16 августа 2023, 13:50
Фото: ДОМ.РФ
ДОМ.РФ сообщил о подведении итогов аукциона на право подписания соглашения комплексного развития территории (КРТ) в Ростове-на-Дону. На территории площадью 32,8 га в Октябрьском районе города планируют построить от 150 тыс. кв. м жилья и современную инфраструктуру.

Победителем торгов стал специализированный застройщик «Монолит групп», предложивший 663,83 млн рублей за право заключения договора КРТ при стартовой цене лота 13,95 млн рублей.

Окружение участка, расположенного вблизи ул. Петренко, представляет собой жилую застройку — частный малоэтажный сектор и современные многоэтажные жилые дома. Кроме строительства новых жилых домов высотой до 22 этажей, в соответствии с проектом КРТ было запланировано обустроить на участке детские и спортплощадки, а также возвести на территории объекты инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Также в планах у застройщика — благоустройство и озеленение территории жилого комплекса. Для реализации проекта был установлен срок в десять с половиной лет.

Ознакомиться со всей информацией по проекту и инструкцией по подаче заявок на участие в торгах можно на официальном портале ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Дополнительную информацию можно получить по телефонам, указанным на сайте, а также в канале Telegram «ДОМ.РФ Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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