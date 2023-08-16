150 тыс. кв. м нового жилья появится в Ростове-на-Дону по итогам аукциона ДОМ. РФ

Окружение участка, расположенного вблизи ул. Петренко, представляет собой жилую застройку — частный малоэтажный сектор и современные многоэтажные жилые дома. Кроме строительства новых жилых домов высотой до 22 этажей, в соответствии с проектом КРТ было запланировано обустроить на участке детские и спортплощадки, а также возвести на территории объекты инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Также в планах у застройщика — благоустройство и озеленение территории жилого комплекса. Для реализации проекта был установлен срок в десять с половиной лет.