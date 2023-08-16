Агент ФБР работал над включением в санкционный список конкурента Дерипаски

Макгонигал также работал над тем, чтобы вывести Дерипаску из-под санкций США, которые были введены против предпринимателя в 2018 году. По мнению самого Дерипаски, санкции против него ввели незаконно, за что он подал в суд иск на минфин США, оценив ущерб в 7,5 миллиарда долларов. В ответ ведомство рассекретило часть материалов, которые стали основанием для введения санкций. Эту информацию Дерипаска назвал ложной.