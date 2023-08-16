Агент ФБР работал над включением в санкционный список конкурента Дерипаски

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg, до своего ухода со службы в 2018 году он занимал должность главы отдела контрразведки отделения ФБР в Нью-Йорке. В 2021 году, по его собственному признанию, он оказывал услуги Олегу Дерипаске, в том числе организовал расследование в отношении его конкурента.
Этим предпринимателем, по данным Reuters, был Владимир Потанин. «Частная разведка» была направлена на включение Потанина в санкционный список США. За свою работу Макгонигал получил вознаграждение в размере 17,5 тысячи долларов — деньги перевели из Российской Федерации через счета на Кипре и в Нью-Джерси.
Макгонигал также работал над тем, чтобы вывести Дерипаску из-под санкций США, которые были введены против предпринимателя в 2018 году. По мнению самого Дерипаски, санкции против него ввели незаконно, за что он подал в суд иск на минфин США, оценив ущерб в 7,5 миллиарда долларов. В ответ ведомство рассекретило часть материалов, которые стали основанием для введения санкций. Эту информацию Дерипаска назвал ложной.
По информации Bloomberg, бывший агент ФБР рассказал, что средства переводились со счета в российском АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу.
В ходе расследования также были выявлены детали связи Дерипаски с выборами в Штатах. Специальный прокурор Роберт Мюллер провел расследование, в рамках которого было установлено наличие связи между Полом Манафортом, бывшим председателем предвыборного штаба Дональда Трампа, и Олегом Дерипаской.
Приговор Макгонигалу огласят 14 декабря текущего года. В суде также будут рассмотрены другие обвинения в его адрес: дача ложных показаний и фальсификация официальных документов. По законам США его могут приговорить к лишению свободы на срок до 5 лет.
К самому предпринимателю Олегу Дерипаске вопросы могут появиться в правовом поле Российской Федерации. Статьей 284.2 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет. В некоторых случаях наказания совмещают.