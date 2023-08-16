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Банк ДОМ. РФ повысил ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

Банк ДОМ. РФ повысил ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

16 августа 2023, 06:00
Фото: ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой ДОМ» на всех сроках размещения: размер повышения составил 1–2,2 п. п.

Если клиент размещает средства на год, то доходность по депозиту будет составлять 11 процентов, для зарплатных клиентов — 11,2 процента. При размещении средств на три года ставка составит 12,5 процента, для зарплатных клиентов — 12,7 процента.

«Банк ДОМ.РФ уже второй раз повышает доходность по вкладам за последний месяц — сегодняшнее решение принято на фоне повышения ключевой ставки Центробанком и роста стоимости денег на рынке фондирования. Предлагаемая нами ставка — одна из лучших на рынке, разница со средней максимальной ставкой по вкладам в топ-10 банков — больше 3 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Отмечается, что размер процентной ставки также зависит от условий, выбранных клиентом: способа открытия, возможности пополнения и снятия средств, выплаты процентов.

По накопительному счету доходность также повышается на 2,2 п. п. — до 10% (10,2% для зарплатных клиентов). Управлять депозитами можно в мобильном приложении банка. Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Узнать подробнее об условиях и порядке оформления можно по ссылке на сайте банка.

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