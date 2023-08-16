Банк ДОМ. РФ повысил ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

«Банк ДОМ.РФ уже второй раз повышает доходность по вкладам за последний месяц — сегодняшнее решение принято на фоне повышения ключевой ставки Центробанком и роста стоимости денег на рынке фондирования. Предлагаемая нами ставка — одна из лучших на рынке, разница со средней максимальной ставкой по вкладам в топ-10 банков — больше 3 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.