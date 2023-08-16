Банк «Центр-инвест» повышает финансовую культуру жителей юга России

Кроме того, «Центр-инвест» каждый год участвует в проекте ЦБ и Минпросвещения РФ «Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников». В прошлом году банк занял первое место в финансовом секторе по количеству просмотров участников: аудитория проекта превысила пять миллионов человек.