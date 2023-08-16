Банк «Центр-инвест» повышает финансовую культуру жителей юга России

Posted 16 августа, 13:37
Published 16 августа, 13:37
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Банк «Центр-инвест» долгие годы реализует модель устойчивого банкинга и занимается комплексным развитием финансовой грамотности региона.
Банк первым в России начал открывать центры финансовой грамотности, и за все это время его специалисты провели 5,4 тысячи просветительских мероприятий, участниками которых стали 1,8 миллиона человек. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.
В числе специальных направлений обучения центра финансовой грамотности подготовка волонтеров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа для детских домов, обучение финграмотности на языке жестов.
Кроме того, «Центр-инвест» каждый год участвует в проекте ЦБ и Минпросвещения РФ «Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников». В прошлом году банк занял первое место в финансовом секторе по количеству просмотров участников: аудитория проекта превысила пять миллионов человек.
Центры финансовой грамотности также становятся платформой для подготовки будущих кадров. Например, в прошлом году более тысячи человек прошли курс «Банковское дело», из них 74 стали сотрудниками банка.
На базе центра финансовой грамотности работает собственный акселератор бизнеса для стартапов, самозанятых и действующих предпринимателей. Программа акселератора включает в себя обучение, наставничество и льготное кредитование. Те, кто прошли этот курс, увеличивают свою выручку в среднем на 20%. Обучение прошли более семи тысяч человек.
Банк «Центр-инвест» регулярно поддерживает проведение крупнейших хакатонов в южных регионах России, помогает развиваться молодым ИТ-специалистам и приглашает к себе на работу наиболее перспективных.
Также банк является постоянным партнером форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Кроме того, он регулярно реализует конкурсы для студентов и молодых исследователей. В этом году банк провел конкурс «Экономика трансформаций» по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов с призовым фондом в размере трех миллионов рублей.