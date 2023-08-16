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Posted 16 августа, 13:37

Published 16 августа, 13:37

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Банк «Центр-инвест» повышает финансовую культуру жителей юга России

Банк «Центр-инвест» повышает финансовую культуру жителей юга России

16 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
Минфин России и Центробанк обновили свою стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 года, сделав ставку на переход от финансовой грамотности к финансовой культуре.

Банк «Центр-инвест» долгие годы реализует модель устойчивого банкинга и занимается комплексным развитием финансовой грамотности региона.

Банк первым в России начал открывать центры финансовой грамотности, и за все это время его специалисты провели 5,4 тысячи просветительских мероприятий, участниками которых стали 1,8 миллиона человек. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.

В числе специальных направлений обучения центра финансовой грамотности подготовка волонтеров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа для детских домов, обучение финграмотности на языке жестов.

Кроме того, «Центр-инвест» каждый год участвует в проекте ЦБ и Минпросвещения РФ «Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников». В прошлом году банк занял первое место в финансовом секторе по количеству просмотров участников: аудитория проекта превысила пять миллионов человек.

Центры финансовой грамотности также становятся платформой для подготовки будущих кадров. Например, в прошлом году более тысячи человек прошли курс «Банковское дело», из них 74 стали сотрудниками банка.

На базе центра финансовой грамотности работает собственный акселератор бизнеса для стартапов, самозанятых и действующих предпринимателей. Программа акселератора включает в себя обучение, наставничество и льготное кредитование. Те, кто прошли этот курс, увеличивают свою выручку в среднем на 20%. Обучение прошли более семи тысяч человек.

Банк «Центр-инвест» регулярно поддерживает проведение крупнейших хакатонов в южных регионах России, помогает развиваться молодым ИТ-специалистам и приглашает к себе на работу наиболее перспективных.

Также банк является постоянным партнером форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Кроме того, он регулярно реализует конкурсы для студентов и молодых исследователей. В этом году банк провел конкурс «Экономика трансформаций» по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов с призовым фондом в размере трех миллионов рублей.

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