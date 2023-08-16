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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Более 13 тыс жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса

Более 13 тыс жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса

16 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
Более 13 тыс жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса
В Ростовской области планируется приобрести очередную партию вакцины против коронавируса, сообщили в правительстве региона.

По указанию губернатора Василия Голубева из резервного фонда регионального министерства здравоохранения выделили около 15 миллионов рублей на приобретение препаратов против коронавирусной инфекции.

После завершения пандемии вакцинация от COVID-19 будет проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок. Обеспечением населения препаратами занимаются власти.

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«В рамках текущей кампании на территории области в список ожидания для получения вакцины включили более 13 тысяч человек», — сказано в сообщении.

За счет выделенных средств получится закупить необходимое количество вакцин.

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