Более 13 тыс жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По указанию губернатора Василия Голубева из резервного фонда регионального министерства здравоохранения выделили около 15 миллионов рублей на приобретение препаратов против коронавирусной инфекции.
После завершения пандемии вакцинация от COVID-19 будет проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок. Обеспечением населения препаратами занимаются власти.
«В рамках текущей кампании на территории области в список ожидания для получения вакцины включили более 13 тысяч человек», — сказано в сообщении.
За счет выделенных средств получится закупить необходимое количество вакцин.
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