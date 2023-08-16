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Буцаев: На ЭТП заключили крупнейшие сделки в истории электроторгов вторсырьем в РФ

Буцаев: На ЭТП заключили крупнейшие сделки в истории электроторгов вторсырьем в РФ

16 августа 2023, 14:21
Фото: reo.ru
На электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, которая была запущена при поддержке Российского экологического оператора, заключили крупнейшую в истории электронных торгов сделку по продаже металлолома на сумму 10 миллионов рублей.

Издание Transsibinfo пишет, что в тройку лидеров по стоимости вошли сделки по купле-продаже цветмета, полимеров и макулатуры. При этом электронная торговая площадка Российского экологического оператора полностью соответствует принципам формирования в России экономики замкнутого цикла.

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, на электронной торговой площадке проведены самые крупные сделки по купле-продаже вторсырья среди участников рынка по обращению с отходами. В общей сложности продали вторичное сырье на сумму 16,9 миллиона рублей. Крупнейшую сделку по продаже черных металлов на сумму 10 миллионов рублей провела компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ».

Вторым в тройке лидеров стал Невский экологический оператор со сделками по продаже боя стекла, металлического лома, пластика и тетрапака на сумму 5,5 миллиона рублей. Третье место у «Инновационных технологий» с продажей цветмета на сумму 770 тысяч рублей, полимеров — на 382,5 тысячи рублей и макулатуры — на 248 тысяч рублей.

По словам руководителя проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, внедрение в отрасль ЭТП РЭО вывело торговлю вторичным сырьем на новый уровень. Пользователи электронной торговой площадки проводят многомиллионные сделки в активном режиме и отмечают востребованность сервиса. Российский экологический оператор продолжает работать над развитием цифровой платформы для повышения ее функциональности и эффективности.

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