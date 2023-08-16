Буцаев: На ЭТП заключили крупнейшие сделки в истории электроторгов вторсырьем в РФ

Вторым в тройке лидеров стал Невский экологический оператор со сделками по продаже боя стекла, металлического лома, пластика и тетрапака на сумму 5,5 миллиона рублей. Третье место у «Инновационных технологий» с продажей цветмета на сумму 770 тысяч рублей, полимеров — на 382,5 тысячи рублей и макулатуры — на 248 тысяч рублей.