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Бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку

Бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку

16 августа 2023, 09:44
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку
В Таганроге огласили приговор бывшему главному архитектору Дмитрию Иваненко, который получил полмиллиона рублей за ввод в эксплуатацию незавершенного объекта строительства, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В среду, 16 августа, Таганрогский городской суд вынес приговор в отношении бывшего главного архитектора города Дмитрия Иваненко, которого подозревали в получении взятки через посредника за совершение незаконных действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого.

Свою вину Иваненко не признавал, однако суд установил, что 21 октября Иваненко, осознавая опасность своих действий, получил от посредника 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию капитального строения, работы в котором не выполнили в полном объеме.

Бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки
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Свою вину Иваненко не признавал, однако суд установил, что 21 октября Иваненко, осознавая опасность своих действий, получил от посредника 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию капитального строения,Свою вину Иваненко не признавал, однако суд установил, что 21 октября Иваненко, осознавая опасность своих действий, получил от посредника 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию капитального строения,
Свою вину Иваненко не признавал, однако суд установил, что 21 октября Иваненко, осознавая опасность своих действий, получил от посредника 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию капитального строения,
Фото: Биг Ростов

В итоге мужчину признали виновным во взяточничестве и назначили ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере пяти миллионов рублей. Иваненко также не сможет быть госслужащим и работать в органах местной власти пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее следователи сообщили об аресте имущества Иваненко на сумму в четыре миллиона рублей.

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