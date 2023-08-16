Бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку

В итоге мужчину признали виновным во взяточничестве и назначили ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере пяти миллионов рублей. Иваненко также не сможет быть госслужащим и работать в органах местной власти пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.