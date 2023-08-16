Бывшего главного архитектора Таганрога Иваненко осудили на семь лет за взятку

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В среду, 16 августа, Таганрогский городской суд вынес приговор в отношении бывшего главного архитектора города Дмитрия Иваненко, которого подозревали в получении взятки через посредника за совершение незаконных действий, входящих в служебные полномочия обвиняемого.
Свою вину Иваненко не признавал, однако суд установил, что 21 октября Иваненко, осознавая опасность своих действий, получил от посредника 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию капитального строения, работы в котором не выполнили в полном объеме.
В итоге мужчину признали виновным во взяточничестве и назначили ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере пяти миллионов рублей. Иваненко также не сможет быть госслужащим и работать в органах местной власти пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее следователи сообщили об аресте имущества Иваненко на сумму в четыре миллиона рублей.