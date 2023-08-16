Деловая игра от «БАС» ускорила развитие технологий БПЛА в России

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Напомним, «Архипелаг» проводился в Новосибирске в августе в рамках исполнения поручений президента РФ по развитию отрасли БПЛА. Лейтмотивом мероприятия стало продвижение проектов, определяющих будущее новых отраслей, пишет atas.info.
Первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов поделился на форуме информацией о средствах, которые правительство направит на выполнение нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2024–2026 годах: в 2024 году — 48 млрд рублей, в 2025-м — около 117 млрд, в 2026-м — 148 млрд.
Белоусов рассказал, что гражданский госзаказ на беспилотники будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» ГТЛК). Он отметил, что сейчас в России беспилотники производят 20 крупных компаний и ещё примерно 50 небольших.
В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков в своём выступлении затронул тему дронов, управляемых ИИ. По его словам, переход к созданию БПЛА с искусственным интеллектом должен обеспечить ежегодный рост рынка беспилотников в 4 — 8 раз.
Одним из наиболее ярких моментов новосибирского интенсива стала деловая игра «Масштабирование применения БАС в регионах». Её разработал и провёлпервый российский оператор беспилотников с госучастием — ООО «БАС». В игре приняли участие более 400 человек из 50 субъектов РФ.
По словам гендиректора ООО «БАС» Алексея Варятченко, по сути, эта игра является справочником по сценариям экономически эффективного применения гражданских беспилотных авиасистем. О многих сценариях люди просто не знают, и очень важно в понятном и интересном формате донести эту информацию.
На первом этапе игры командам нужно было выбрать дрон для выполняемой задачи, например, для обработки сельхозугодий. Кроме этого, они учились разбираться в сложной теме госзакупок.
На втором этапе участники разрабатывали региональные программы для развития беспилотных авиасистем. Проведение и результаты игры подробно освещались в телеграм-канале.
Гран-при по итогам игры вручили команде из Республики Башкортостан. Призовые места распределились между командами из Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Псковской области.
Сообщается, что уже в ближайшее время будет создан рейтинг региональных программ, составленный на основе показателей эффективности разработанных участниками концепций. А представленные на игре проекты уже начали воплощаться в жизнь во многих регионах.