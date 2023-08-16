Деловая игра от «БАС» ускорила развитие технологий БПЛА в России

По словам гендиректора ООО «БАС» Алексея Варятченко, по сути, эта игра является справочником по сценариям экономически эффективного применения гражданских беспилотных авиасистем. О многих сценариях люди просто не знают, и очень важно в понятном и интересном формате донести эту информацию.