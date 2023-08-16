Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам эксперта, глобальное потепление будет проще переноситься на Кубани из-за расположенных рядом гор, а толчком к повышению средней температуры является сокращение площади лесов, так как они естественным образом охлаждают климат. Поэтому сейчас важно активно высаживать леса и создавать лесополосы. «Кубань — регион традиционно жаркий и засушливый, поэтому вдоль рек и речушек, вдоль оросительных систем надо лесополосы максимально наращивать», — прокомментировал эколог.
Он добавил, что высокая температура воздуха всегда являлась стрессом для человеческого организма, а это действует и на психику человека. Жара, которую, как правило, кубанцам тяжело физически переносить, приводит к значительной преждевременной смертности, особенно у пожилых людей.
«Если у человека сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес, он страдает мигренями, то ему лучше в жаркое время на улицу не выходить. Обязательно надо надевать панамки. Пить много обычной воды. Лучше всего жаркое время проводить в тени садовых деревьев, у кого есть сад. Деревья очень важны. Ибо это естественный кондиционер, который спасает. Особенно такие большие плодовые деревья как, например, грецкий орех», — заключил Анатолий Баташев.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области.