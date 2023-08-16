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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Эколог рассказал, как спасаться от жары на Кубани

Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани

16 августа 2023, 06:33
Фото: Andrew Vargas/cc by 2.0/flickr.com
Эколог рассказал, как спасаться от жары на Кубани
В Краснодарском крае последние годы отмечается постепенное увеличение температуры воздуха. В самые жаркие дни лета показатели термометра достигают отметки +40 градусов. Ученый-эколог Анатолий Баташев рассказал RostovGazeta о влиянии изменения климата на окружающую среду.

По словам эксперта, глобальное потепление будет проще переноситься на Кубани из-за расположенных рядом гор, а толчком к повышению средней температуры является сокращение площади лесов, так как они естественным образом охлаждают климат. Поэтому сейчас важно активно высаживать леса и создавать лесополосы. «Кубань — регион традиционно жаркий и засушливый, поэтому вдоль рек и речушек, вдоль оросительных систем надо лесополосы максимально наращивать», — прокомментировал эколог.

Поэтому сейчас важно активно высаживать леса и создавать лесополосы.Поэтому сейчас важно активно высаживать леса и создавать лесополосы.
Поэтому сейчас важно активно высаживать леса и создавать лесополосы.
Фото: USFS Region 5/cc0/flickr.com

Он добавил, что высокая температура воздуха всегда являлась стрессом для человеческого организма, а это действует и на психику человека. Жара, которую, как правило, кубанцам тяжело физически переносить, приводит к значительной преждевременной смертности, особенно у пожилых людей.

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«Если у человека сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес, он страдает мигренями, то ему лучше в жаркое время на улицу не выходить. Обязательно надо надевать панамки. Пить много обычной воды. Лучше всего жаркое время проводить в тени садовых деревьев, у кого есть сад. Деревья очень важны. Ибо это естественный кондиционер, который спасает. Особенно такие большие плодовые деревья как, например, грецкий орех», — заключил Анатолий Баташев.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как гидрометцентр сообщил, сколько продержится сильная жара в Ростовской области.

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