Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани

«Если у человека сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес, он страдает мигренями, то ему лучше в жаркое время на улицу не выходить. Обязательно надо надевать панамки. Пить много обычной воды. Лучше всего жаркое время проводить в тени садовых деревьев, у кого есть сад. Деревья очень важны. Ибо это естественный кондиционер, который спасает. Особенно такие большие плодовые деревья как, например, грецкий орех», — заключил Анатолий Баташев.