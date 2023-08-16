Эксперт объяснила, почему в виноделии на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По словам эксперта, переход иностранцев из регионов в более крупные города говорит о том, что уровень зарплат в Санкт-Петербурге, Москве немного выше. Также значительная часть трудовых мигрантов остается у себя родине в силу развития стран Средней Азии.
«В связи с тем, что у них тоже развиваются страны, и сейчас у мигрантов возможностей заработать в своей стране стало больше, они могут найти работу у себя дома и не приезжать к нам на заработки. Также иностранцы, пересылают деньги родственникам с перерасчетом в долларах, и, конечно же, эти суммы зависят от курсов рубля и доллара», — прокомментировала миграционный наставник.
Отмечается, что раньше уровень дохода у иностранцев и россиян сильно отличался между собой: трудовые мигранты считались работниками, которые оказывают свои услуги за меньшие деньги, однако сейчас зарплата практически выровнялась, поэтому трудовые мигранты уже предпочитают оставаться в своих странах.
Напомним о том, что на начало августа самыми дефицитными сотрудниками в Краснодарском крае стали медики, дворники, токари и фрезеровщики. Эксперт объяснил, почему ими не хотят работать.