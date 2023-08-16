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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Объясняем, почему в отрасли виноделия на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов

Эксперт объяснила, почему в виноделии на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов

16 августа 2023, 17:24
Фото: Ipshita Bhattacharya/cc by 2.0/flickr.com
Объясняем, почему в отрасли виноделия на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов

Виноделы в Краснодарском крае лишились трудовых мигрантов

Винодельческая отрасль на Кубани столкнулась с нехваткой рабочей силы из числа трудовых мигрантов. Это негативно сказывается на работе виноградников и производстве вина в регионе. Миграционный наставник Ольга Вьюник рассказала, с чем связан рост дефицита рабочих в сфере виноделия.

По словам эксперта, переход иностранцев из регионов в более крупные города говорит о том, что уровень зарплат в Санкт-Петербурге, Москве немного выше. Также значительная часть трудовых мигрантов остается у себя родине в силу развития стран Средней Азии.

«В связи с тем, что у них тоже развиваются страны, и сейчас у мигрантов возможностей заработать в своей стране стало больше, они могут найти работу у себя дома и не приезжать к нам на заработки. Также иностранцы, пересылают деньги родственникам с перерасчетом в долларах, и, конечно же, эти суммы зависят от курсов рубля и доллара», — прокомментировала миграционный наставник.

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Отмечается, что раньше уровень дохода у иностранцев и россиян сильно отличался между собой: трудовые мигранты считались работниками, которые оказывают свои услуги за меньшие деньги, однако сейчас зарплата практически выровнялась, поэтому трудовые мигранты уже предпочитают оставаться в своих странах.

Напомним о том, что на начало августа самыми дефицитными сотрудниками в Краснодарском крае стали медики, дворники, токари и фрезеровщики. Эксперт объяснил, почему ими не хотят работать.

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