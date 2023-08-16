Эксперт объяснила, почему в виноделии на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов

«В связи с тем, что у них тоже развиваются страны, и сейчас у мигрантов возможностей заработать в своей стране стало больше, они могут найти работу у себя дома и не приезжать к нам на заработки. Также иностранцы, пересылают деньги родственникам с перерасчетом в долларах, и, конечно же, эти суммы зависят от курсов рубля и доллара», — прокомментировала миграционный наставник.