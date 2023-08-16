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Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области

16 августа 2023, 09:19
Фото: pxhere.com
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области
В Ростовской области ожидается опасное солнце, о вредном солнечном излучении предупредил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Ростовской области и на юге России в целом ожидаются высокие индексы ультрафиолетового излучения.

Эксперт рассказал, что в отдельных районах УФ-индекс будет достигать девяти баллов, а по Ростовской области средний показатель составит от шести до семи единиц. При таком УФ-индексе длительное пребывание на солнце становится опасным для кожи и самочувствия человека, а потому специалисты рекомендуют передвигаться по улице преимущественно в тени, носить закрытую одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

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«В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет +31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными», — цитирует главу Гидрометцентра России портал ТАСС.

Ранее метеорологи рассказали, когда ожидать возвращения аномальной жары в Ростовской области.

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