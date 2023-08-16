Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области

Эксперт рассказал, что в отдельных районах УФ-индекс будет достигать девяти баллов, а по Ростовской области средний показатель составит от шести до семи единиц. При таком УФ-индексе длительное пребывание на солнце становится опасным для кожи и самочувствия человека, а потому специалисты рекомендуют передвигаться по улице преимущественно в тени, носить закрытую одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами.