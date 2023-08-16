Климатолог заявил, что жара в Ростовской области продлится до 21 августа

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Климатолог Александр Иошпа заявил, что жаркая погода продержится в Ростовской области до следующего понедельника, 21 августа. После этого столбики термометров постепенно начнут опускаться.
«Но резкого похолодания не ожидается. Температура все еще может какое-то время держаться на отметке +30 градусов», — приводит слова Иошпы «КП — Ростов-на-Дону».
На этой неделе, как заверил климатолог, пик жары достигнет +38 градусов. Похолоданий до понедельника в регионе не ожидается.
Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области.