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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Температура воздуха в Ростовской области постепенно начнет снижаться только с 21 августа

Климатолог заявил, что жара в Ростовской области продлится до 21 августа

16 августа 2023, 15:43
Фото: 1MI
Температура воздуха в Ростовской области постепенно начнет снижаться только с 21 августа
Температура воздуха в Ростовской области постепенно начнет снижаться только с 21 августа, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа заявил, что жаркая погода продержится в Ростовской области до следующего понедельника, 21 августа. После этого столбики термометров постепенно начнут опускаться.

«Но резкого похолодания не ожидается. Температура все еще может какое-то время держаться на отметке +30 градусов», — приводит слова Иошпы «КП — Ростов-на-Дону».

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На этой неделе, как заверил климатолог, пик жары достигнет +38 градусов. Похолоданий до понедельника в регионе не ожидается.

Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасном солнце в Ростовской области.

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