Кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублей

Уточняется, что рядом с участком, где предстоит застройка находятся частные дома и современные многоэтажки. Застройщик же возведет там дома высотой до 22 этажей, а также детские, спортивные площадки, обустроит транспортную и социальную инфраструктуру, проведет работы по озеленению и благоустройству. На это ему дано десять с половиной лет.