Кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублей

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
ДОМ.РФ подвел итоги аукциона на право заключения договора комплексного развития территории в Октябрьском районе Ростова. Участок, о котором идет речь, находится на Северном, рядом с улицей Петренко. Его площадь составляет чуть больше 32 гектаров. Там планируют построить более 150 тысяч квадратных метров жилья и прилегающую инфраструктуру.
Победителем торгов стал специализированный застройщик «Монолит групп» из Краснодарского края. За право заключить договор он предложил 663 миллиона рублей.
Уточняется, что рядом с участком, где предстоит застройка находятся частные дома и современные многоэтажки. Застройщик же возведет там дома высотой до 22 этажей, а также детские, спортивные площадки, обустроит транспортную и социальную инфраструктуру, проведет работы по озеленению и благоустройству. На это ему дано десять с половиной лет.
Сервис СПАРК сообщает, что ООО Специализированный застройщик «Монолит Групп» было зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Учредителем компании является Татьяна Абалян, а ее гендиректором Ашот Абалян. В прошлом году компания выручила более двух миллиардов рублей, а чистая прибыль составила порядка 204 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что строительство четырех школ на 5,3 тысяч мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году.