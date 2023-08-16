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Курская «Квадра» готовится к зиме: беспрецедентные суммы вложений и объемы работ

Курская «Квадра» готовится к зиме: беспрецедентные суммы вложений и объемы работ

16 августа 2023, 15:49
Фото: kursk.quadra.ru
Компания «Квадра» в этом году заменила в городе теплосетей больше, чем планировала. Об этом рассказал главный инженер Курского филиала компании Даниил Дунин.

Как указал Даниил Дунин, изначально при подготовке к отопительному сезону планировалась замена около 22,8 км, в том числе 15,6 км — в рамках концессии. Однако, по словам Дунина, этот показатель будет превышен за счет дополнительных объемов и текущих ремонтов. Он также отметил, что концессионные сети уже полностью смонтированы, пишет kp.ru.

В частности, в конце мая начались реконструкционные работы на участке тепловой магистрали протяженностью 870 м на ул. Студенческой. Уже в июне в Северо-Западном районе города на десяти участках стартовали работы по модернизации более чем 13 км концессионных сетей. Часть этих работ началась в период испытаний, часть — сразу после окончания периода опрессовки. Одновременно с этим были устранены повреждения сетей по результатам гидравлики в зоне ТЭЦ СЗР. Работы подобного масштаба не могли не отражаться на сроках отключений горячей воды.

Однако Дунин подчеркнул, что, если не проводить работы по гидравлике, аварийные и плановые ремонты, то, учитывая износ теплосетевой инфраструктуры в 70%, надежд на спокойный отопительный сезон не останется.

Даниил Дунин также отметил, что значительная доля работ приходится на Северо-Западный район, где проживает почти третья часть населения Курска. Коммуникации в этом районе имеют возраст уже больше 30 лет, тогда как нормальный срок службы обычной стальной трубы составляет 25-30 лет.

По итогам гидравлических испытаний в этом году энергетики выявили 140 повреждений в магистральных и квартальных сетях. Большую часть из них ремонтным бригадам уже удалось устранить.

На подготовку объектов теплоэнергетического комплекса в Курске в этом году «Квадрой» было направлено более 1,6 миллиарда рублей — цифра беспрецедентная.

«Таких инвестиций в систему теплоснабжения Курска еще никогда не было», — отметил главный инженер Курского филиала «Квадры».

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