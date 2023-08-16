«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Недавно выяснилось, что закупки министерства транспорта Ростовской области на содержание региональных дорог проходили с серьёзными нарушениями. По данным Ростовского ФАС, речь идет о двух аукционах на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Как происходили госзакупки донского Минтранса в 2023 году — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что ФАС смогла доказать факт нарушений при проведении госзакупок Минтрансом Ростовской области.
Уточняется, что речь идет о двух аукционах на 3,5 миллиарда рублей. Якобы Минтранс требовал от подрядчиков выполнить 54 различных видов работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных муниципальных образованиях Ростовской области. Но эти территории оказались удалены друг от друга и не являлись составной частью единой дороги.
Чиновники требовали вести работы на всех участках одновременно. Это требование значительно затруднило подачу заявок потенциальными участниками. Уточнялось, что выполнить все условия Минтранса могли только ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ».
В 2023 году ГУП РО «Ростовавтодор» заключило с Минтрансом шесть контрактов на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей. Компания взяла на себя обязательства по содержанию, ремонту и реконструкции участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Проведение всех торговых процедур с ГУП РО «Ростовавтодор» система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Самой дорогостоящей госзакупкой компании стоимостью 986,5 миллионарублей стало содержание 2,2 тысячи километров дорог в регионе.
В этом контракте индикатор заостряет внимание на том, что поставщик является унитарным предприятием. То есть его собственник — государство. Индикатор предупреждает, что между унитарным поставщиком и госзаказчиком часто можно проследить аффилированность. В данном случае — она очевидна.
Дело в том, что по информации СПАРК, нынешний министр транспорта Ростовской области с 2012 до 2020 года возглавлял ГУП РО «Ростовавтодор». Правда, тогда у предприятия было другое название — «Азовское дорожное ремонтно-строительное управление».
Сегодня, по информации СПАРК, «Ростовавтодор» находится в процессе реорганизации в форме преобразования.
На закупке, организованной конкурентным способом, стоимостью 986,5 миллиона рублей, «Ростовавтодор» оказался единственным участником. Торг проходил без снижения цены.
Подобными индикаторами отмечено и проведение другой госзакупки Минтранса РО, стоимостью свыше 326,2 миллиона рублей — на содержание 847,4 километра автомобильных дорог. Здесь «Ростовавтодор» также стал бесспорным победителем.
По информации «СПАРК-Маркетинг», практически во всех дорогостоящих торгах регионального Минтранса «Ростовавтодор» был единственным участником закупок, организованных конкурентным способом. Торги проходили без снижения цены.
Что касается ООО «Тацинское ДСУ», по данным «СПАРК-Маркетинг», последний раз дорожно-строительное управление участвовало в госзакупках в 2021 году. Тогда был заключен контракт на содержание автомобильных дорог — установке мостовых и дорожных ограждений в Волгодонском районе. Стоимость контракта — более четырех миллионов рублей.
«СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что сентябрь 2021 года стал последней датой активности «Тацинского ДСУ» на рынке госзаказов. При этом, для сравнения, еще в 2019 году ДСУ заключило с Минтрансом 10 контрактов на общую сумму свыше миллиарда рублей.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», в 2023 году Министерство транспорта Ростовской области разместило 102 позиции план-графика на общую сумму более 39,9 миллиарда рублей. Проведено свыше 70 торгов. Заключено 124 контракта, стоимостью свыше 22,2 миллиарда рублей. Из них, по данным «СПАРК-Маркетинг», 68 контрактов заключено с единственным поставщиком.
Лидером освоения бюджетных денег, по данным «СПАРК-Маркетинга», в 2023 году стало ООО «Т-Транс». Компания взяла на себя обязательства по реализации 23 контрактов, стоимостью свыше 17,2 миллиарда рублей. Индикатор «СПАРК-Маркетинга» предупреждает, что «Т — Транс» сосредоточен на одном заказчике.
Для сравнения, в 2021 и 2022 годах в рамках госконтрактов Минтранса РО компания ежегодно осваивала более девяти миллиардов рублей. Речь в контрактах шла о содержании участков автомобильных дорог, о проведении капитальных ремонтов, о строительстве.
Все контракты Минтранса с компанией «Т-Транс» отмечены индикаторами. Часть документов при размещении торговых процедур недоступна для поиска. А это, по предположению индикатора, может считаться признаком ограничения конкуренции.
Также индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы и отсутствие снижения первоначальной заявленной заказчиком стоимости.
«СПАРК-Маркетинг» напоминает, что подобные закупки, организованные конкурентным способом, можно охарактеризовать низкоэффективными и низкоконкурентными по смыслу.
В 2021 и 2022 годах ООО «Т-Транс» также удерживало лидирующие позиции по реализации госзаказов Минтранса Ростовской области. Однако если в 2021 году доля объема контрактов компании составляла 91,6%, то в 2022 году она снизилась до 52,9%.
Самым дорогостоящим контрактом Минтранса Ростовской области в 2023 году стало строительство «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца — реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
За получение этого контракта стоимостью более двух миллиардов рублей к торговой процедуре допустили троих участников. Двое предложили цену ниже на 14,5%, а третий — на 13%. Кто стал победителем торга — неизвестно. Эта информация скрыта.
Проведение торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» также подчеркнул индикаторами.
Во-первых, был запрос на разъяснение положений документации. Это может являться признаком того, что документация содержала противоречия, неточности или ошибки. Также может означать, что заказчик не указал необходимую информацию.
Во-вторых, индикатором подмечено, что часть документов торга недоступна для поиска, что может считаться признаком ограничения конкуренции.
В тройку самых дорогостоящих контрактов Минтранса Ростовской области в 2023 году вошли еще два контракта, стоимостью свыше 1,9 миллиарда рублей каждый. Победителем этих торгов стала компания ООО «Т-Транс». Речь идет о строительстве автомобильной дороги «Западная хорда» от участка автодороги А-280 Ростов-Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе.
Проведение этих торговых процедур «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул огромным числом индикаторов. На положения документации (или действия заказчика) была подана жалоба в антимонопольную службу.
В разъяснении к индикатору говорится, что, несмотря на решение ФАС, такая жалоба является признаком ограничения конкуренции. Торги по-прежнему проводились без снижения заявленной стоимости. Часть документов недоступна для поиска. А также, был запрос на разъяснение положений документации.
Ситуацию в госзакупках Ростовской области эксперты оценивают неоднозначно. По их словам, Юг России, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, всегда были на особом контроле из-за коррупции. Основной ее причиной ростовские бизнесмены считают алчность чиновников.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию.