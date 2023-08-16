«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области

В этом контракте индикатор заостряет внимание на том, что поставщик является унитарным предприятием. То есть его собственник — государство. Индикатор предупреждает, что между унитарным поставщиком и госзаказчиком часто можно проследить аффилированность. В данном случае — она очевидна.