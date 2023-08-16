На Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями

В судах сообщили, что Черных заранее знал о том, что мясокомбинат может не выполнить контракты, однако перечислил авансы, несмотря на известные факты нарушения договоренностей при исполнении других договоров. В итоге предприятие в установленные сроки предоставило сырья меньше, чем требовалось, и не выполнило свои обязательства. В результате это нанесло ИК-1 ГУФСИН России по Ростовской области ущерб в размере 7,8 миллиона рублей.