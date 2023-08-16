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На Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями

На Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями

16 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
На Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями
В Ростовской области изменили приговор экс-врио начальника ИК-1 за злоупотребление полномочиями в сфере выполнения гособоронзаказа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В апелляции в Ростовском областном суде рассмотрели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении бывшего врио начальника «Исправительной колонии №1» Алексея Черных.

По данным пресс-службы, Черных использовал свои полномочия в корыстных целях. В судах сообщили, что в конце 2017 года с колонией, производящей и реализующей мясную продукцию, заключили три контракта на поставку продовольственных товаров на общую сумму более 104 миллионов рублей.

После этого Черных привлек для исполнения госзаказа в качестве единственного поставщика ООО «Зверевский мясокомбинат», который осуществлял поставки на невыгодных условиях — по завышенным ценам. При этом директор мясокомбината был знакомым Черных, и именно ему подозреваемый обеспечил победу в конкурсах на поставку сырья и заключение семи госконтрактов.

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В судах сообщили, что Черных заранее знал о том, что мясокомбинат может не выполнить контракты, однако перечислил авансы, несмотря на известные факты нарушения договоренностей при исполнении других договоров. В итоге предприятие в установленные сроки предоставило сырья меньше, чем требовалось, и не выполнило свои обязательства. В результате это нанесло ИК-1 ГУФСИН России по Ростовской области ущерб в размере 7,8 миллиона рублей.

Красносулинский районный суд приговорил Черных в штрафу в размере более 572 тысяч рублей и запретом занимать должность госслужащего в течение двух лет, однако после апелляции прокурора бывшего врио начальника ИК-1 приговорили к четырем годам колонии, штрафу в размере 500 тысяч рублей и запрету занимать определенные должности в течение двух лет. Самого осужденного заключили под стражу.

Ранее сотрудник СИЗО получил взятку за улучшение условий заключения.

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