На Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В апелляции в Ростовском областном суде рассмотрели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении бывшего врио начальника «Исправительной колонии №1» Алексея Черных.
По данным пресс-службы, Черных использовал свои полномочия в корыстных целях. В судах сообщили, что в конце 2017 года с колонией, производящей и реализующей мясную продукцию, заключили три контракта на поставку продовольственных товаров на общую сумму более 104 миллионов рублей.
После этого Черных привлек для исполнения госзаказа в качестве единственного поставщика ООО «Зверевский мясокомбинат», который осуществлял поставки на невыгодных условиях — по завышенным ценам. При этом директор мясокомбината был знакомым Черных, и именно ему подозреваемый обеспечил победу в конкурсах на поставку сырья и заключение семи госконтрактов.
В судах сообщили, что Черных заранее знал о том, что мясокомбинат может не выполнить контракты, однако перечислил авансы, несмотря на известные факты нарушения договоренностей при исполнении других договоров. В итоге предприятие в установленные сроки предоставило сырья меньше, чем требовалось, и не выполнило свои обязательства. В результате это нанесло ИК-1 ГУФСИН России по Ростовской области ущерб в размере 7,8 миллиона рублей.
Красносулинский районный суд приговорил Черных в штрафу в размере более 572 тысяч рублей и запретом занимать должность госслужащего в течение двух лет, однако после апелляции прокурора бывшего врио начальника ИК-1 приговорили к четырем годам колонии, штрафу в размере 500 тысяч рублей и запрету занимать определенные должности в течение двух лет. Самого осужденного заключили под стражу.
Ранее сотрудник СИЗО получил взятку за улучшение условий заключения.