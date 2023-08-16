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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области

На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области

16 августа 2023, 11:34
Фото: МЧС по Краснодарскому краю
На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области
Двух жителей Ростовской области, которые потерялись в горах в Краснодарском крае, удалось найти, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что 5 августа 60-летний отец и его 33-летний сын отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач к Красной поляне. Одни должны были выйти 11 августа, но этого не произошло, после чего начался их розыск.

Теперь спасатели получили звонок от родственницы туристов, которая рассказала, что они связались по телефону и находятся недалеко от Бзерпинского карниза. Туристы чувствуют себя хорошо и не получили травм.

В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
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Пропавшие сообщили, что они потерялись в тумане после перевала Чертовы ворота. При этом они слышали вертолет и даже махали руками, однако не использовали костер для подачи сигнала. Они были удивлены, что их ищут, сейчас отец с сыном собираются самостоятельно спуститься в поселок Красная Поляна, а спасатели отправляются обратно на базу МЧС.

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