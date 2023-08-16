На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Напомним, что 5 августа 60-летний отец и его 33-летний сын отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач к Красной поляне. Одни должны были выйти 11 августа, но этого не произошло, после чего начался их розыск.
Теперь спасатели получили звонок от родственницы туристов, которая рассказала, что они связались по телефону и находятся недалеко от Бзерпинского карниза. Туристы чувствуют себя хорошо и не получили травм.
Пропавшие сообщили, что они потерялись в тумане после перевала Чертовы ворота. При этом они слышали вертолет и даже махали руками, однако не использовали костер для подачи сигнала. Они были удивлены, что их ищут, сейчас отец с сыном собираются самостоятельно спуститься в поселок Красная Поляна, а спасатели отправляются обратно на базу МЧС.