На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области

Пропавшие сообщили, что они потерялись в тумане после перевала Чертовы ворота. При этом они слышали вертолет и даже махали руками, однако не использовали костер для подачи сигнала. Они были удивлены, что их ищут, сейчас отец с сыном собираются самостоятельно спуститься в поселок Красная Поляна, а спасатели отправляются обратно на базу МЧС.