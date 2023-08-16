На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу

Напомним, в прошлом году власти города начали выкуп земли под строительство дороги на Театральном спуске. Всего власти собирались выкупить четыре дома, одно нежилое здание и два участка земли под строительство жилья. На это потребовалось некоторое время, а потому сроки начала строительства дороги объявлять не стали, однако сообщили, что сам транспортный объект планируется построить всего за 8,5 месяца.