На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В первую декаду августа глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление о планировке участка под реализацию второго этапа строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска. Площадь участка составляет 4,4 гектара, а саму дорогу планируют, согласно схеме, разместить в границах Театрального проспекта, улиц Закруткина и Орловской и переулка Краснофлотского. На разработку проекта выделили год.
Напомним, в прошлом году власти города начали выкуп земли под строительство дороги на Театральном спуске. Всего власти собирались выкупить четыре дома, одно нежилое здание и два участка земли под строительство жилья. На это потребовалось некоторое время, а потому сроки начала строительства дороги объявлять не стали, однако сообщили, что сам транспортный объект планируется построить всего за 8,5 месяца.