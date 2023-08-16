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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу

На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу

16 августа 2023, 07:56
Фото: 1MI
На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу
В центре Ростова на Театральном спуске появится новая автодорога, постановление о планировке участка опубликовали в администрации.

В первую декаду августа глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление о планировке участка под реализацию второго этапа строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска. Площадь участка составляет 4,4 гектара, а саму дорогу планируют, согласно схеме, разместить в границах Театрального проспекта, улиц Закруткина и Орловской и переулка Краснофлотского. На разработку проекта выделили год.

На строительство дороги на Театральном спуске в Ростове уйдет больше восьми месяцев
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Площадь участка составляет 4,4 гектара, а саму дорогу планируют, согласно схеме, разместить в границах Театрального проспекта, улиц Закруткина и Орловской и переулка Краснофлотского.Площадь участка составляет 4,4 гектара, а саму дорогу планируют, согласно схеме, разместить в границах Театрального проспекта, улиц Закруткина и Орловской и переулка Краснофлотского.
Площадь участка составляет 4,4 гектара, а саму дорогу планируют, согласно схеме, разместить в границах Театрального проспекта, улиц Закруткина и Орловской и переулка Краснофлотского.
Фото: Администрация Ростова

Напомним, в прошлом году власти города начали выкуп земли под строительство дороги на Театральном спуске. Всего власти собирались выкупить четыре дома, одно нежилое здание и два участка земли под строительство жилья. На это потребовалось некоторое время, а потому сроки начала строительства дороги объявлять не стали, однако сообщили, что сам транспортный объект планируется построить всего за 8,5 месяца.

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