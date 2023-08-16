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Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области

Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области

16 августа 2023, 13:53
Фото: t.me/glavazernograd
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
В Зерноградском городском поселении неизвестные совершили диверсию на водоводе, сообщила в Telegram глава администрации Ирина Полищук.

Вечером ей позвонили коммунальщики и заявили об изменениях параметров на водоводе. Проведенное в дальнейшем обследование дало им понять, что была совершена диверсия.

«Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить. Мы обратились в полицию и направим обращение в Следственный комитет и ФСБ», — заявил Полищук.

Ростовский депутат Бородай предупредил о рисках диверсии Украины на Запорожской АЭС
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Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
Видео: t.me/glavazernograd

Она выразила надежду, что те, кто это сделал, будут найдены. По ее словам, пострадать могло большое количество людей.

На данный момент аварийная ситуация устранена.

Ранее ростовский депутат Бородай предупредил о рисках диверсии Украины на Запорожской АЭС.

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