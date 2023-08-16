Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Вечером ей позвонили коммунальщики и заявили об изменениях параметров на водоводе. Проведенное в дальнейшем обследование дало им понять, что была совершена диверсия.
«Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить. Мы обратились в полицию и направим обращение в Следственный комитет и ФСБ», — заявил Полищук.
Она выразила надежду, что те, кто это сделал, будут найдены. По ее словам, пострадать могло большое количество людей.
На данный момент аварийная ситуация устранена.
Ранее ростовский депутат Бородай предупредил о рисках диверсии Украины на Запорожской АЭС.