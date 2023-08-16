«Отели меняли каждый день»: ростовчанка шокирована отдыхом в Сочи и на Красной Поляне

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
«В отпуск в этом году я отправилась вместе с подругой. Решили четыре дня провести в Сочи, а затем пять дней на Красной поляне. Долго согласовывали графики рабочие. Самолеты из Ростова, к сожалению, не летают, а потому пришлось добираться на поезде», — рассказывает бухгалтер из Ростова Виктория. Билеты на поезд девушки купили за месяц до отъезда, однако и тогда выбор был уже небольшой — ехать пришлось в разных вагонах на верхних боковых полках.
Сложнее ситуация оказалась с местами в гостинице. В Сочи номера были забронированы еще в мае. Выбирать девушкам пришлось из того, что осталось. «Нам в итоге в Сочи пришлось менять номера и отели каждый день. Без шуток. Сначала жили в Адлере, затем переехали чуть ближе, на следующий день снова меняли отель. Все номера были забронированы. Пришлось „вклиниваться“ в те единственные дни, когда номера пустовали. Это был настоящий ад», — жалуется ростовчанка.
«Другое абсолютно дело в Красной поляне. Там тоже был своего рода аншлаг, однако номера нашли по комфортной цене в одном отеле. Переселяться каждый день там не приходилось», — говорит собеседница.
Ростовчанка рассказывает, что ожидала высоких цен на отдыхе. Стоимость одного номера в Сочи варьировалась от 2500 рублей до 3000 рублей. Гостиницы были отнюдь не фешенебельными.
«В каждой гостинице в Сочи был какой-то ад. Одна хуже другой. В первом номере не было кондиционера. Также на территории гостиницы был ресторан с караоке. До глубокой ночи не могли уснуть из-за того, что кто-то орал песни», — сетует Виктория. В других гостиницах ростовчанке не понравились уборные и ванны. «Просто представьте, ванна на несколько номеров за три тысячи рублей в сутки: душа как такого нет. Просто шланг с лейкой, вода стекает в дыру в полу. Рядом унитаз и раковина. То есть, если кто-то до тебя принимал душ, а ты пришел просто в туалет, должен прибывать в этом мокром пространстве. Ничего отвратительней не видела», — говорит туристка.
Иначе обстояли дела в горах. Ростовчанка отмечает, что дороговизна отелей оправдывалась качественными условиями проживания. Девушки имели чистый и комфортный душ и санузел и номера, соответствующие уровню отеля. «Но больше всего радовало то, что не надо менять отели каждый день. Это было ужасно, вещи разложить не можешь, потому что через сутки уезжаешь. Кочуешь как бедный родственник. Не отдых, а пытка своего рода», — говорит Виктория.
Ростовчанка говорит, что отдыхала в Сочи каждый год, но такого наплыва людей там не видела никогда. «Просто толпа народу. Где бы ты ни был. Просто идешь, толпа на набережной, толпа в ресторане. Так неуютно», — говорит Виктория.
Из-за большого ажиотажа цены на побережье выросли на все, что могло представлять интерес для туристов: от купальников до хачапури в ресторанах. «В первый же день меня шокировала голубика в маленьком стаканчике за 700 рублей. Такого даже в Ростове не видела. Стаканчик кофе не обходился дешевле 400 рублей. За небольшой обед в не самом люксовом ресторане отдавали до двух тысяч рублей», — приводит примерные расценки Виктория.
«При чем в Сочи даже посмотреть, кроме как на олимпийские объекты, не на что. Все застроено какими-то уродливыми ларьками, моря из-за них не видно. Все как-то дешево, неопрятно, грязно», — говорит собеседница.
Рекомендовала к посещению девушка природные объекты вблизи города. Например, Тисо-Самшитовую рощу, Ореховский водопад, Белые скалы, Агурские водопады. Ростовчанка заявляет, что природы там удивительна и прекрасна, также там можно отдохнуть «глазами и ушами» от шумных толп, навязчивой музыки и рекламы.
Виктория рекомендует туристам отказаться в этом году от отдыха на побережье и отдать предпочтение горам. В крайнем случае, выделить на отдых на море не более двух дней. Ростовчанка удивлена, что столь сравнительно мало людей отдает предпочтение отдыху в тихих и спокойных горах.
«Во-первых, там чище воздух. Во-вторых, на любом сочинском горном курорте просто визуально приятно находиться: все домики в одном стиле, нет никаких уродливых ларьков, музыки, звуковой рекламы. Все подметено, чистые газоны, мало людей. Наконец, по-моему мнению, природа там гораздо богаче и красивей», — приводит свои аргументы собеседница.
В этом году она посетила все горные курорты, представленные в Сочи: Роза Хутор, Красная Поляна и курорт «Газпрома» в селе Эсто-Садок. Ростовчанка оценила канатные дороги, а также развлечения, которые дает ски-пасс (электронный пропуск на подъемники на горнолыжных курортах — прим. ред.). «Ски-пассы, конечно, удовольствие не дешевое. Но они дают возможность посмотреть на красивую природу, пройтись по канатной дороге, посетить некоторые музеи на территории курортов и парки. Все это входит в стоимость ски-пасса. То есть он, действительно, стоит своих денег», — говорит Виктория.
«Что еще поразило в горах, так это снег летом! Представляете, ты приезжаешь в шортах и майке, поднимаешься на вершину, а там сугробы! Где вы еще сможете летом в снежки поиграть? Это просто невероятно», — отмечает ростовчанка.
Также Виктория порекомендовала туристам брать услуги гидов и ходить в небольшие походы. По словам девушки, гид может показать новые маршруты к интересным и красивым местам, рассказать их историю и связанные с курортом байки. Разумеется, для этого стоит учитывать свою физическую подготовку и состояние здоровья.
Виктория рекомендует ростовчанам заранее озаботиться подготовкой отпуска. Это позволит избежать проблем с бронированием жилья и оформление билетов на поезд. «Постоянно обновляйте сайт с билетами. Иногда кто-то отказывается от них, или дают дополнительные вагоны. То, как вы доедете, влияет и на то, как вы будете чувствовать себя в первые дни отпуска», — отмечает ростовчанка.
Также Виктория советует досконально изучать местоположение отеля, по возможности уточнять, есть ли в номере кондиционер, в каком состоянии находятся душ и уборная. Не будет лишним узнать рекомендации знакомых, которые уже успели побывать на отдыхе.
На отзывы стоит опираться и при выборе заведения для завтраков, обедов и ужинов. «Самые вкусные ужины у нас в Сочи были в неприглядном на первый взгляд ресторане. Про него знали только местные и туристы, часто гостящие в городе», — говорит Виктория.
Наконец, не стоит забывать медикаменты для оказания первой медицинской помощи, средства от насекомых, загара, удобную спортивную обувь и головные уборы.