«Отели меняли каждый день»: ростовчанка шокирована отдыхом в Сочи и на Красной Поляне

«В каждой гостинице в Сочи был какой-то ад. Одна хуже другой. В первом номере не было кондиционера. Также на территории гостиницы был ресторан с караоке. До глубокой ночи не могли уснуть из-за того, что кто-то орал песни», — сетует Виктория. В других гостиницах ростовчанке не понравились уборные и ванны. «Просто представьте, ванна на несколько номеров за три тысячи рублей в сутки: душа как такого нет. Просто шланг с лейкой, вода стекает в дыру в полу. Рядом унитаз и раковина. То есть, если кто-то до тебя принимал душ, а ты пришел просто в туалет, должен прибывать в этом мокром пространстве. Ничего отвратительней не видела», — говорит туристка.