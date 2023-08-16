Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Специалисты проверили работы маршрутов, для которых конечной остановкой является Центральный рынок. Это крупный пересадочный узел, здесь останавливаются 183 единицы транспорта, а пассажирооборот превышает девять тысяч человек в сутки.
Проверка показала, выпуск автобусов, обслуживающих западное направление, в вечернее время составил 71%. Кроме того, еще шесть недочетов были связаны с работой кондиционеров.
За подобные нарушения условий контрактов перевозчиков штрафуют.
Ранее появилась информация, что власти Ростова-на-Дону могут расторгнуть контракты с перевозчиками на 20 маршрутах.