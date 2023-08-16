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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону

Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону

16 августа 2023, 13:06
Фото: donland.ru
Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону перевозчики не наладили работу по выпуску необходимого количества транспорта на линию, сообщили в городской администрации.

Специалисты проверили работы маршрутов, для которых конечной остановкой является Центральный рынок. Это крупный пересадочный узел, здесь останавливаются 183 единицы транспорта, а пассажирооборот превышает девять тысяч человек в сутки.

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Проверка показала, выпуск автобусов, обслуживающих западное направление, в вечернее время составил 71%. Кроме того, еще шесть недочетов были связаны с работой кондиционеров.

За подобные нарушения условий контрактов перевозчиков штрафуют.

Ранее появилась информация, что власти Ростова-на-Дону могут расторгнуть контракты с перевозчиками на 20 маршрутах.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Перевозчики#Автобусы#Городская администрация#Маршруты#Центральный рынок#Пассажирооборот#Нарушения#Контракты#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
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