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Published Сегодня, 17:07

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Updated Сегодня, 17:09

В коррупционные ситуации попадали 3,6% студентов, опрошенных в Ростовской области

Почти 4% студентов в Ростовской области давали взятки преподавателям вузов

16 августа 2023, 17:07
Фото: 1MI
В коррупционные ситуации попадали 3,6% студентов, опрошенных в Ростовской области
В коррупционные ситуации попадали 3,6% студентов, опрошенных в Ростовской области, заявили в правительстве региона.

В Ростовской области провели социологическое исследование среди студентов о коррупции в вузах. 88,7% опрошенных заявили, что взятки во время учебы — не являются нормой, при этом из этого же числа респондентов 3,6% признались, что попадали в коррупционные ситуации.

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Среди возможных причин коррупции 22,2% опрошенных назвали халатное отношение студентов к предмету. Каждый второй опрошенный при этом для борьбы со взятками предложил повысить зарплаты преподавателям.

«Результаты социологического исследования говорят о необходимости совершенствования системы профилактики коррупционных правонарушений в донских вузах, » — заключили в правительстве региона.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Правительство Ростовской области#Коррупция в Ростовской области#Вузы в Ростове
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