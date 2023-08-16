Почти 4% студентов в Ростовской области давали взятки преподавателям вузов

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В Ростовской области провели социологическое исследование среди студентов о коррупции в вузах. 88,7% опрошенных заявили, что взятки во время учебы — не являются нормой, при этом из этого же числа респондентов 3,6% признались, что попадали в коррупционные ситуации.
Среди возможных причин коррупции 22,2% опрошенных назвали халатное отношение студентов к предмету. Каждый второй опрошенный при этом для борьбы со взятками предложил повысить зарплаты преподавателям.
«Результаты социологического исследования говорят о необходимости совершенствования системы профилактики коррупционных правонарушений в донских вузах, » — заключили в правительстве региона.
Ранее преподаватель физкультуры в Ростове заплатил за взяточничество 200 тысяч рублей.