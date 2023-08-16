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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Почти килограмм наркотиков хотели отправить из Ростова в Луганск

Почти килограмм наркотиков хотели отправить из Ростова в Луганск

16 августа 2023, 13:40
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
Почти килограмм наркотиков хотели отправить из Ростова в Луганск
Транспортные полицейские пресекли отправку из Ростова в Луганск 800 граммов наркотиков, рассказали в УТ МВД России по СКФО.

Из Ростова в Луганск пытались переслать более 800 граммов синтетического наркотика. Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом. Посылку оперативники изъяли прямо из почтового пункта до ее отгрузки.

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Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом.Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом.
Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом.Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом.
Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Отправителем канистр с «сюрпризом» оказался 36-летний житель Ростова. После оформления заказа он оперативно выехал в Брянскую область, однако был задержан местными полицейскими за совершение другого преступления, связанного с оборотом наркотиков.

Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.

Ранее наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова.

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