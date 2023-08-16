Почти килограмм наркотиков хотели отправить из Ростова в Луганск

Из Ростова в Луганск пытались переслать более 800 граммов синтетического наркотика. Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом. Посылку оперативники изъяли прямо из почтового пункта до ее отгрузки.