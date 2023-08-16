Почти килограмм наркотиков хотели отправить из Ростова в Луганск

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Из Ростова в Луганск пытались переслать более 800 граммов синтетического наркотика. Метилэфедрон был упакован в шесть свёртков и спрятан в несколько канистр с машинным маслом. Посылку оперативники изъяли прямо из почтового пункта до ее отгрузки.
Отправителем канистр с «сюрпризом» оказался 36-летний житель Ростова. После оформления заказа он оперативно выехал в Брянскую область, однако был задержан местными полицейскими за совершение другого преступления, связанного с оборотом наркотиков.
Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.
Ранее наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова.