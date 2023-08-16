Пробка в шесть километров растянулась на трассе у Батайска

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Очевидцы сообщают о ДТП на дороге между Батайском и Ростовом. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Ее протяженность сейчас составляет шесть километров. Затор тянется по Восточному шоссе и далее в направлении Ворошиловского моста.
В ГИБДД региона обстоятельства аварии пока не комментируют. Информация о ней уточняется.
Водителей просят заранее озаботиться своим маршрутом, чтобы не потерять время в дороге.
Ранее водитель погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове.