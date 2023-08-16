Пробка в шесть километров растянулась на трассе у Батайска

Очевидцы сообщают о ДТП на дороге между Батайском и Ростовом. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Ее протяженность сейчас составляет шесть километров. Затор тянется по Восточному шоссе и далее в направлении Ворошиловского моста.