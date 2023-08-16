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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Под Батайском в Ростовской области пробка образовалась из-за дорожной аварии

Пробка в шесть километров растянулась на трассе у Батайска

16 августа 2023, 17:55
Фото: 1MI
Под Батайском в Ростовской области пробка образовалась из-за дорожной аварии
Под Батайском в Ростовской области пробка образовалась из-за дорожной аварии, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Очевидцы сообщают о ДТП на дороге между Батайском и Ростовом. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Ее протяженность сейчас составляет шесть километров. Затор тянется по Восточному шоссе и далее в направлении Ворошиловского моста.

В ГИБДД региона обстоятельства аварии пока не комментируют. Информация о ней уточняется.

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Водителей просят заранее озаботиться своим маршрутом, чтобы не потерять время в дороге.

Ранее водитель погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове.

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#Дтп#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Новости#Ростовская область#Батайск#Пробки в Ростовской области
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