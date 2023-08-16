Психолог Владыкина объяснила, почему в Краснодарском крае стало много нудистов

Хотя прямого запрета в законодательстве на это нет, подобное поведение может быть приравнено к мелкому хулиганству. Отметим, что официальных нудистских пляжей в регионе нет, однако люди, которые состоят в числе натуристов, знают о существовании подходящего им пляжа в Хостинском и Лазаревском районах. Однако и на обычных пляжах региона нередко встречаются нудисты, что у многих вызывает негодование.