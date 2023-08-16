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Психолог объяснила, почему нудисты расхаживают голышом по пляжам Краснодарского края

Психолог Владыкина объяснила, почему в Краснодарском крае стало много нудистов

16 августа 2023, 08:03
Фото: Pxhere
Психолог объяснила, почему нудисты расхаживают голышом по пляжам Краснодарского края
На пляжах Краснодарского края замечают все больше нудистов, ведь отдыхать в оголенном виде для некоторых считается долгом перед природой. Психолог рассказала, о чём говорит желание отдыхающих загорать, «в чём мать родила».

Хотя прямого запрета в законодательстве на это нет, подобное поведение может быть приравнено к мелкому хулиганству. Отметим, что официальных нудистских пляжей в регионе нет, однако люди, которые состоят в числе натуристов, знают о существовании подходящего им пляжа в Хостинском и Лазаревском районах. Однако и на обычных пляжах региона нередко встречаются нудисты, что у многих вызывает негодование.

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«В основе философии нудизма лежит идея принятия своего тела. Исследования показывают, что нудисты действительно более раскованные, уверенные в себе и отличаются большей психологической устойчивостью. Многим уверенным в себе людям загорать и купаться без одежды кажется просто удобнее. В нашем обществе тема нудизма не всегда поощряется, пребывание на пляже без одежды вполне может выступать одним из способов привлечения внимания. Внимание, сфокусированное на одном конкретном субъекте или группе выделяющихся, сильно отличающихся от большинства людей, дает парадоксальное ощущение возвращенного контроля над собственной жизнью, над ситуацией», — объяснила психолог Любовь Владыкина.

Ранее Rostovgazeta писала том, как развитие туризма влияет на экологию Краснодарского края.

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