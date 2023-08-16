Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ответственным за формирование списка станет Минэкономразвития региона. Речь идет об атаках ВСУ по территории области, а также о совершенных терактах.
В реестре будет находиться информация о компаниях и самозанятых, также впишут адрес, вид деятельности, дату причинения ущерба, информацию об этом имуществе. Кроме того, укажут размер причиненного ущерба.
Постановление уже вступило в законную силу, его подписал губернатор Василий Голубев.
Ранее политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.