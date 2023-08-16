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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области

Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области

16 августа 2023, 11:04
Фото: 1MI
Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области
В Ростовской области создадут реестр компаний и самозанятых, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Украины, говорится на портале правовой информации региона.

Ответственным за формирование списка станет Минэкономразвития региона. Речь идет об атаках ВСУ по территории области, а также о совершенных терактах.

В реестре будет находиться информация о компаниях и самозанятых, также впишут адрес, вид деятельности, дату причинения ущерба, информацию об этом имуществе. Кроме того, укажут размер причиненного ущерба.

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Постановление уже вступило в законную силу, его подписал губернатор Василий Голубев.

Ранее политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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