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Published Сегодня, 04:50

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Ростовчане заявили о шокирующих ценах на бензин

Ростовчане заявили о шокирующих ценах на бензин

16 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
Водители в Ростове-на-Дону увидели очень высокие цены на топливо на одной из заправок, сообщили они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Согласно статистики, стоимость бензина постоянно растет, а Ростовская область оказалась во второй половине рейтинга регионов по доступности топлива. В начале августа появлялась информация, что АИ-92 стоит около 48 рублей.

Сейчас водители в Ростове увидели, что на одной из АЗС стоимость АИ-92 достигла 53,1 рубля, АИ-95 — 60 рублей. Они назвали эти цены шокирующими.

«А нефть мы продаем? Или нам?», — поинтересовался автор. Пользователи в комментариях написали, что пора пересаживаться на велосипеды.

Также горожане считают, что со временем топливо станет еще дороже.

Цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе
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«Это еще пока, что мало, ждем через месяца или два, 60-65 рублей за АИ-92», — заявляют ростовчане. Также они вспомнили про маленькие зарплаты и рост стоимости продуктов.

Напомним, что цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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