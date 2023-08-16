Ростовчане заявили о шокирующих ценах на бензин

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Согласно статистики, стоимость бензина постоянно растет, а Ростовская область оказалась во второй половине рейтинга регионов по доступности топлива. В начале августа появлялась информация, что АИ-92 стоит около 48 рублей.
Сейчас водители в Ростове увидели, что на одной из АЗС стоимость АИ-92 достигла 53,1 рубля, АИ-95 — 60 рублей. Они назвали эти цены шокирующими.
«А нефть мы продаем? Или нам?», — поинтересовался автор. Пользователи в комментариях написали, что пора пересаживаться на велосипеды.
Также горожане считают, что со временем топливо станет еще дороже.
«Это еще пока, что мало, ждем через месяца или два, 60-65 рублей за АИ-92», — заявляют ростовчане. Также они вспомнили про маленькие зарплаты и рост стоимости продуктов.
Напомним, что цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.