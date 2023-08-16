Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Зернограде неизвестные совершили диверсию на водоводе. Первыми тревогу о возможном происшествии забили коммунальные службы. Накануне вечером они связались с главой местной администрации Ириной Полищук и сообщили об изменении параметров на водоводе. Проведенное после этого обследование установило совершение диверсии.
«Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», — говорит Полищук. Она добавила, что уже обратилась в полицию, Следком и ФСБ.
Чиновница отмечает, что от диверсии могло пострадать большое количество местных жителей. Также она надеется, что виновники инцидента будут оперативно найдены и наказаны.
Это не первое происшествие в Зернограде, связанное с обеспечением водой. В середине июля тысячи местных жителей жили без воды в жару несколько суток, пока власти и коммунальные службы чинили магистральный водовод.