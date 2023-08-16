rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской области

Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской области

16 августа 2023, 14:27
Фото: t.me/glavazernograd
Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской области
Неизвестные совершили диверсию на водоводе в Зерноградском районе Ростовской области, сообщила глава муниципалитета Ирина Полищук.

В Зернограде неизвестные совершили диверсию на водоводе. Первыми тревогу о возможном происшествии забили коммунальные службы. Накануне вечером они связались с главой местной администрации Ириной Полищук и сообщили об изменении параметров на водоводе. Проведенное после этого обследование установило совершение диверсии.

«Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», — говорит Полищук. Она добавила, что уже обратилась в полицию, Следком и ФСБ.

Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: t.me/glavazernograd

Чиновница отмечает, что от диверсии могло пострадать большое количество местных жителей. Также она надеется, что виновники инцидента будут оперативно найдены и наказаны.

Это не первое происшествие в Зернограде, связанное с обеспечением водой. В середине июля тысячи местных жителей жили без воды в жару несколько суток, пока власти и коммунальные службы чинили магистральный водовод.

Читайте также:
Тысячи жителей Зернограда еще на три дня останутся без водоснабжения в жаруВ СКР направили запрос из-за проблем с водоснабжением ЗерноградаНеизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Происшествия#Город#Новости#Ростовская область#Зерноград#Зерноградское городское поселение#Ирина Полищук#Диверсия#Водовод#ЖКХ в Ростовской области#Фсб#Видео
Подпишитесь
В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида
Сегодня, 17:17
Почти 4% студентов в Ростовской области давали взятки преподавателям вузов
Сегодня, 17:07
Кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублей
Сегодня, 17:06
Эксперт объяснила, почему в виноделии на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов
Сегодня, 17:24
В Ростовской области задержали выдававшего себя за бездомного наводчика ВСУ
Сегодня, 15:19
«Отели меняли каждый день»: ростовчанка шокирована отдыхом в Сочи и на Красной Поляне
Сегодня, 16:29