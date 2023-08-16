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Published Сегодня, 05:51

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Стало известно, когда в Ростовскую область вернется страшная жара

Стало известно, когда в Ростовскую область вернется страшная жара

16 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе может вернуться сильная жара с температурой до 34 градусов, сообщили синоптики.

Со среды по пятницу, с 16 по 18 августа, будет сохраняться облачная погода. Температура составит около 32 градусов, осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

А в субботу и воскресенье температура поднимется сразу до 34 градусов, такая же погода ожидается и в начале следующей недели. Ветер должен стихнуть и снова будет облачно.

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В ночное время столбики термометров окажутся на отметке в 20 градусов.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Синоптики#Погода#Температура#Ветер#Осадки#Ночное время#Цены#Ливень
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