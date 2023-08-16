Стало известно, когда в Ростовскую область вернется страшная жара

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Со среды по пятницу, с 16 по 18 августа, будет сохраняться облачная погода. Температура составит около 32 градусов, осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
А в субботу и воскресенье температура поднимется сразу до 34 градусов, такая же погода ожидается и в начале следующей недели. Ветер должен стихнуть и снова будет облачно.
В ночное время столбики термометров окажутся на отметке в 20 градусов.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.